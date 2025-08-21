Президент США Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет одержать победу над Россией, если будет ограничиваться лишь обороной. Об этом глава Белого дома написал в соцсети Truth Social.

«Очень трудно, если не невозможно, выиграть войну, не атакуя страну-агрессора. Это как в спорте: у команды может быть прекрасная защита, но если ей запрещено играть в нападении — победы не будет. То же самое с Украиной и Россией», — написал Трамп.

Глава Белого дома вновь обрушился с критикой на своего предшественника Джо Байдена, сказав, что тот позволял Украине лишь защищаться, но не наступать:

«Крайне некомпетентный Джо Байден не позволил Украине дать отпор, только обороняться. И каков результат? В любом случае, этой войны НИКОГДА бы не произошло, если бы я был президентом — ноль шансов. Интересные времена впереди!!!».

Как напоминает CNN, во времена администрации Байдена действовала политика, запрещающая Киеву наносить удары по территории России с использованием американских дальнобойных ракет. Однако в ноябре 2024 года, под давлением союзников, Вашингтон пересмотрел данный подход.

Заявления Трампа прозвучали на фоне противоречивых сигналов о возможной встрече президента России Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. В Кремле открыто опровергли сообщения Белого дома о подготовке переговоров, подчеркнув, что Путин еще не дал согласия на такую встречу.