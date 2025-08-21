МИР
Посла Израиля в Лондоне вызвали в МИД
Причина — решение Тель-Авива одобрить строительство поселений в районе E1
Лондон / Reuters
21 августа 2025 г.

Посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели вызвали в британский МИД — в связи с решением Тель-Авива одобрить строительство поселений в районе E1 к востоку от Аль-Кудса. Данный шаг международное сообщество осудило как грубое нарушение международного права.

«Посол Ципи Хотовели была вызвана в ответ на решение Высшего комитета по планированию Израиля утвердить планы строительства поселений в зоне E1, к востоку от Иерусалима (Аль-Кудса — ред.). Великобритания и 21 международный партнер направили письмо с осуждением этого решения в самых жестких выражениях.

Если планы будут реализованы, они станут вопиющим нарушением международного права и приведут к разделению будущего палестинского государства на две части, что критически подорвет решение о создании двух государств», — говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Соединенное Королевство, как и ряд европейских стран, назвало проект «грубым нарушением международного права» и подчеркнул, что он серьезно подрывает перспективы реализации концепции двух государств.

Напомним, что накануне в Израиле окончательно одобрили реализацию спорного проекта в районе E1 на Западном берегу, который, по оценкам палестинцев и правозащитных организаций, может поставить под угрозу возможность создания будущего палестинского государства.

Речь идет о строительстве в зоне к востоку от Аль-Кудса, где планируется возведение около 3,5 тысяч квартир для расширения поселения Маале-Адумим. Окончательное решение было принято 7 августа после отклонения последних петиций, и проект получил «зеленый свет» от Комитета по планированию и застройке.

Если процесс пойдет быстро, в ближайшие месяцы могут начаться инфраструктурные работы, а строительство жилья стартует примерно через год.

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич, представляющий ультраправый лагерь, заявил на пресс-конференции, что утверждение проекта является ответом западным странам, которые за последние недели объявили о намерении признать Палестину.

«Эта реальность окончательно хоронит идею палестинского государства, потому что нечего и некого признавать», — сказал он.

