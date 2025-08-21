Посла Израиля в Лондоне Ципи Хотовели вызвали в британский МИД — в связи с решением Тель-Авива одобрить строительство поселений в районе E1 к востоку от Аль-Кудса. Данный шаг международное сообщество осудило как грубое нарушение международного права.

«Посол Ципи Хотовели была вызвана в ответ на решение Высшего комитета по планированию Израиля утвердить планы строительства поселений в зоне E1, к востоку от Иерусалима (Аль-Кудса — ред.). Великобритания и 21 международный партнер направили письмо с осуждением этого решения в самых жестких выражениях.

Если планы будут реализованы, они станут вопиющим нарушением международного права и приведут к разделению будущего палестинского государства на две части, что критически подорвет решение о создании двух государств», — говорится в заявлении британского внешнеполитического ведомства.

Соединенное Королевство, как и ряд европейских стран, назвало проект «грубым нарушением международного права» и подчеркнул, что он серьезно подрывает перспективы реализации концепции двух государств.

Напомним, что накануне в Израиле окончательно одобрили реализацию спорного проекта в районе E1 на Западном берегу, который, по оценкам палестинцев и правозащитных организаций, может поставить под угрозу возможность создания будущего палестинского государства.