Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил гражданам страны устроить революцию, если они не согласны с политикой властей по прекращению «карабахского движения». Его слова передают местные СМИ.
«Я участвовал в Карабахском движении с 7-го класса.... В марте 2025 года я сказал с трибуны Национального Собрания Армении, что мы не должны продолжать карабахское движение. Буду продвигать это (тезис) в период руководства Республикой Армения. И если граждане страны считают, что так не должно быть, я сам призываю их организовать революцию», — заявил он на брифинге в четверг.
Пашинян предположил, что является первым и единственным премьер-министром в мировой истории, который призвал граждан своей страны провести революцию, если они не согласны с провозглашенной стратегией.
«Я не эксперт по истории, но второго такого случая вы не найдете. Однако факт в том, что наши граждане не провели эту революцию, потому что, как и я, поняли, что без принятия этого решения мир невозможен как теоретически, так и практически... К сожалению, долгое время и изначально восприятие карабахского движения было другим, это был очень удобный рычаг для того, чтобы суверенитет, государственность, независимость и благосостояние Армении не состоялись, и этот рычаг был эффективно использован», — отметил Пашинян.
Он считает, что сейчас настал период мира и «граждане Армении с удовлетворением восприняли факт установления мира, и нет какого-либо факта, отрицающего все это».