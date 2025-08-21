Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил гражданам страны устроить революцию, если они не согласны с политикой властей по прекращению «карабахского движения». Его слова передают местные СМИ.

«Я участвовал в Карабахском движении с 7-го класса.... В марте 2025 года я сказал с трибуны Национального Собрания Армении, что мы не должны продолжать карабахское движение. Буду продвигать это (тезис) в период руководства Республикой Армения. И если граждане страны считают, что так не должно быть, я сам призываю их организовать революцию», — заявил он на брифинге в четверг.

Пашинян предположил, что является первым и единственным премьер-министром в мировой истории, который призвал граждан своей страны провести революцию, если они не согласны с провозглашенной стратегией.