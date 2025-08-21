РЕГИОН
2 мин чтения
Пашинян призвал армян к революции
Премьер-министр Армении отметил, что стал первым в истории главой правительства, сделавшим такое заявление
Пашинян призвал армян к революции
Премьер-министр Армении Никол Пашинян / Reuters
21 августа 2025 г.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян предложил гражданам страны устроить революцию, если они не согласны с политикой властей по прекращению «карабахского движения». Его слова передают местные СМИ.

«Я участвовал в Карабахском движении с 7-го класса.... В марте 2025 года я сказал с трибуны Национального Собрания Армении, что мы не должны продолжать карабахское движение. Буду продвигать это (тезис) в период руководства Республикой Армения. И если граждане страны считают, что так не должно быть, я сам призываю их организовать революцию», — заявил он на брифинге в четверг. 

Пашинян предположил, что является первым и единственным премьер-министром в мировой истории, который призвал граждан своей страны провести революцию, если они не согласны с провозглашенной стратегией. 

Читайте также

«Я не эксперт по истории, но второго такого случая вы не найдете. Однако факт в том, что наши граждане не провели эту революцию, потому что, как и я, поняли, что без принятия этого решения мир невозможен как теоретически, так и практически... К сожалению, долгое время и изначально восприятие карабахского движения было другим, это был очень удобный рычаг для того, чтобы суверенитет, государственность, независимость и благосостояние Армении не состоялись, и этот рычаг был эффективно использован», — отметил Пашинян.

Он считает, что сейчас настал период мира и «граждане Армении с удовлетворением восприняли факт установления мира, и нет какого-либо факта, отрицающего все это». 

СвязанныеTRT Global - Алиев и Пашинян откроют в США новую страницу в истории Южного Кавказа?
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us