Две трети жителей Волгограда выступили против переименования своего города в Сталинград, следует из результатов опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование было опубликовано в преддверии 80-летия ключевого сражения Второй мировой войны.

С переименованием города не согласны 67% горожан, уточняет ВЦИОМ. Одни посчитали, что это будет дорого (21% всех опрошенных), «‎‎бессмысленно» (12%) и «‎‎слишком сосредоточено на прошлом» (11%). Только 26% волгоградцев поддержали идею. Большинство сторонников переименования считают это «историей» и напоминанием о великой битве.

При этом 4% респондентов считают, что Волгограду и вовсе лучше вернуть другое историческое название — Царицын. Так город на Волге назывался до 1925 года.

Волгоград назывался Сталинградом в честь советского генсека с 1925 по 1961 годы. В городе 2 февраля 1943 года произошла Сталинградская битва, в ходе которой советская армия отразила нацистское наступление и сорвала планы Адольфа Гитлера выйти к Волге. Власти СССР сменили название на Волгоград в 1961 году в рамках процесса десталинизации и развенчания культа личности.

Как передает российское государственное информагентство ТАСС, президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет возражать против переименования Волгограда в Сталинград, если его жители поддержат этот шаг. Владимир Путин находится с визитом в волжском городе на этой неделе, чтобы отметить 80-летие Сталинградской битвы.