ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
67% жителей Волгограда не поддерживают его переименование в Сталинград
Две трети жителей российского города Волгограда выступили против возвращения исторического названия, существовавшего с 1925 по 1961 год. Инициативу поддержали лишь 26% респондентов, следует из опроса ВЦИОМ
67% жителей Волгограда не поддерживают его переименование в Сталинград
Фото: Reuters / Others
2 февраля 2023 г.

Две трети жителей Волгограда выступили против переименования своего города в Сталинград, следует из результатов опроса государственного Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Исследование было опубликовано в преддверии 80-летия ключевого сражения Второй мировой войны.

С переименованием города не согласны 67% горожан, уточняет ВЦИОМ. Одни посчитали, что это будет дорого (21% всех опрошенных), «‎‎бессмысленно» (12%) и «‎‎слишком сосредоточено на прошлом» (11%). Только 26% волгоградцев поддержали идею. Большинство сторонников переименования считают это «историей» и напоминанием о великой битве.

При этом 4% респондентов считают, что Волгограду и вовсе лучше вернуть другое историческое название — Царицын. Так город на Волге назывался до 1925 года.

Волгоград назывался Сталинградом в честь советского генсека с 1925 по 1961 годы. В городе 2 февраля 1943 года произошла Сталинградская битва, в ходе которой советская армия отразила нацистское наступление и сорвала планы Адольфа Гитлера выйти к Волге. Власти СССР сменили название на Волгоград в 1961 году в рамках процесса десталинизации и развенчания культа личности.

Как передает российское государственное информагентство ТАСС, президент РФ Владимир Путин заявил, что не будет возражать против переименования Волгограда в Сталинград, если его жители поддержат этот шаг. Владимир Путин находится с визитом в волжском городе на этой неделе, чтобы отметить 80-летие Сталинградской битвы.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us