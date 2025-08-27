Страны Е3 — Британия, Франция и Германия — с четверга начнут процесс восстановления санкций ООН против Ирана из-за предполагаемых нарушений ядерной сделки 2015 года, сообщили дипломатические источники. Е3 надеются, что Тегеран в течение 30 дней предоставит обязательства по ядерной программе, чтобы избежать конкретных мер.

Хотя переговоры с Ираном во вторник не привели к конкретным договоренностям, дипломаты выражают осторожный оптимизм и уверены, что пространство для диалога сохранится в ближайшие недели.

Согласно данным МАГАТЭ, Иран вышел на опасную грань в ядерной программе, обогащая уран до 60% чистоты. Эта отметка находится в непосредственной близости от оружейного уровня (90%), а накопленного материала уже достаточно для создания шести ядерных боезарядов в случае его дальнейшего переобогащения.

Санкции, которые затронут финансовый, банковский, нефтяной и оборонный сектора, вступят в силу через 30 дней после уведомления Совбеза ООН. «Настоящие переговоры начнутся после подачи письма», — отметил западный дипломат на условиях анонимности.