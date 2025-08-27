Страны Е3 — Британия, Франция и Германия — с четверга начнут процесс восстановления санкций ООН против Ирана из-за предполагаемых нарушений ядерной сделки 2015 года, сообщили дипломатические источники. Е3 надеются, что Тегеран в течение 30 дней предоставит обязательства по ядерной программе, чтобы избежать конкретных мер.
Хотя переговоры с Ираном во вторник не привели к конкретным договоренностям, дипломаты выражают осторожный оптимизм и уверены, что пространство для диалога сохранится в ближайшие недели.
Согласно данным МАГАТЭ, Иран вышел на опасную грань в ядерной программе, обогащая уран до 60% чистоты. Эта отметка находится в непосредственной близости от оружейного уровня (90%), а накопленного материала уже достаточно для создания шести ядерных боезарядов в случае его дальнейшего переобогащения.
Санкции, которые затронут финансовый, банковский, нефтяной и оборонный сектора, вступят в силу через 30 дней после уведомления Совбеза ООН. «Настоящие переговоры начнутся после подачи письма», — отметил западный дипломат на условиях анонимности.
Е3 предложили отложить санкции на шесть месяцев, если Иран возобновит полные инспекции ООН и начнет переговоры с США. Тегеран допускает диалог с Вашингтоном, но требует гарантий отсутствия военных ударов. Иран угрожает «жестким ответом» в случае возвращения санкций.
В июне Иран отказался предоставить МАГАТЭ доступ к ядерным объектам, обвинив международную организацию в передаче конфиденциальной информации израильским разведслужбам.
Ранее агентство Fars со ссылкой на представителей иранской разведки сообщило, что МАГАТЭ по тайным каналам передавало разведывательным структурам Израиля конфиденциальные письма Тегерана, раскрыв Израилю имена иранских атомщиков, которые впоследствии были убиты в результате израильских атак.