Футболист московского «‎Динамо»‎ и бишкекского клуба «‎Дордой»‎ Андрей Хрипков подал документы в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы выступать за сборную Кыргызстана, сообщает российский спортивный телеканал «Матч ТВ».

В случае одобрения его заявки со стороны ФИФА Хрипков станет уже вторым россиянином, перешедшим в сборную Кыргызстана — ранее аналогичную заявку в федерацию направил вратарь тульского «‎Арсенала»‎ Антон Коченков.

«Хрипков собрал нужные документы и готов выступать за сборную Кыргызстана. Сейчас ожидается подтверждение от ФИФА, до середины февраля документ должен быть готов», — сообщили собеседники Матч ТВ.

Хрипков родился и вырос в Кыргызстане, однако большую часть своей карьеры играл за российские клубы. В январе этого года защитник перешел из «Машук-КМВ» в бишкекский клуб «Дордой». Также источник телеканала отмечает, что футболист подал документы на восстановление кыргызстанского гражданства по факту рождения.

Ранее Хрипков играл за молодежные сборные Кыргызстана. В феврале 2020 года главный тренер национальной команды Александр Крестинин предложил футболисту выступать за сборную страны, однако Хрипков отказался.

Возможная причина отказа: тогда защитник играл за павлодарский клуб «Иртыш» и, по всей видимости, рассчитывал вернуться в чемпионат России — в случае смены гражданства Хрипков считался бы легионером, что усложнило бы процесс трудоустройства. Аналогично объяснял свой отказ от игры за кыргызстанскую сборную Антон Коченков.

В 2020 году страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС) договорились, что футболисты, выступающие в клубах объединения, перестали считаться легионерами. Возможно, это и послужило причиной того, что Коченков и Хрипков изменили свои позиции, отмечает Матч ТВ.

Андрей Хрипков — воспитанник московского клуба «Динамо». За свою продолжительную карьеру успел поиграть за молдавский «Зимбру», ивановский «Текстильщик», «КАМАЗ» (Набережные Челны), «Нижний Новгород», саранскую «Мордовию» и др.