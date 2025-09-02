Греция закрывает более 750 школ в новом учебном году из-за острого демографического кризиса, оставившего учебные заведения без достаточного количества учеников, пишет FT. Закрытие более 5% школ страны затронуло не только отдаленные деревни и острова, но и части региона Аттика, включающего Афины, где чиновники предупреждают о «демографическом коллапсе».

766 из 14 857 греческих школ будут приостановлены из-за невыполнения законодательного минимума в 15 учеников. Большинство из них — начальные школы, хотя закрываются заведения всех уровней образования.

«Классы отражают состояние наших роддомов и количество рождений, которое, к сожалению, десятилетиями снижается в нашей стране», — заявила министр образования и религиозных дел София Захараки.

Данные министерства показывают катастрофическое падение: за последние семь лет число учащихся начальных классов сократилось более чем на 111 000 человек — на 19% с 2018 года.

«Падение происходит очень быстро, и в Греции оно очень резкое», — отмечает профессор экономической демографии Афинского университета Харокопио Александра Трагаки.