Греция закрывает более 750 школ в новом учебном году из-за острого демографического кризиса, оставившего учебные заведения без достаточного количества учеников, пишет FT. Закрытие более 5% школ страны затронуло не только отдаленные деревни и острова, но и части региона Аттика, включающего Афины, где чиновники предупреждают о «демографическом коллапсе».
766 из 14 857 греческих школ будут приостановлены из-за невыполнения законодательного минимума в 15 учеников. Большинство из них — начальные школы, хотя закрываются заведения всех уровней образования.
«Классы отражают состояние наших роддомов и количество рождений, которое, к сожалению, десятилетиями снижается в нашей стране», — заявила министр образования и религиозных дел София Захараки.
Данные министерства показывают катастрофическое падение: за последние семь лет число учащихся начальных классов сократилось более чем на 111 000 человек — на 19% с 2018 года.
«Падение происходит очень быстро, и в Греции оно очень резкое», — отмечает профессор экономической демографии Афинского университета Харокопио Александра Трагаки.
Демографический кризис Греции начался во время долгового кризиса 2010-х годов. С 2011 года смертность стабильно превышает рождаемость. Между переписями 2001 и 2021 годов число женщин основного репродуктивного возраста 20-40 лет сократилось на 500 000 человек, или на 31%.
К 2022 году ежегодные рождения упали ниже 80 000, а в 2023 году смертей было почти в два раза больше. Греческие женщины теперь рожают первого ребенка в среднем после 32 лет. Рождаемость упала до 1,35 — одной из самых низких в Европе.
«Мы оставляем школы открытыми с меньшим количеством учеников, чем обычно позволяет закон — это дорогостоящее решение, но мы считаем его необходимым», — пояснила Захараки.
Особенно тяжело приходится сельским районам, где некоторые дети вынуждены ежедневно преодолевать до 80 км до школы. «Ни один ребенок не останется без доступа к образованию, неважно, насколько удален его дом», — заверила министр.