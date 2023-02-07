Спортивный мир выражает соболезнования Турции, пострадавшей от сильных землетрясений в южном регионе страны.

Руководящий орган европейского футбола УЕФА, Баскетбольная Евролига и футбольный клуб «Реал Мадрид» написали в своих аккаунтах в Twitter слова поддержки и сочувствия турецкому народу, сообщает TRT World.

«Мысли УЕФА и европейского футбольного сообщества с жителями Турции и Сирии, а также со всеми, кто пострадал от разрушительного землетрясения, произошедшего сегодня утром», — написала УЕФА в Твиттере.

Евролига также выразила свои соболезнования в связи с гибелью людей в результате землетрясения, заявив: «Мы мысленно со всеми, кто пострадал от недавнего землетрясения в Турции».

Испанский ФК «Реал Мадрид», президент клуба и его совет директоров, выражают глубочайшее сочувствие и солидарность в связи с землетрясением, которое произошло в Турции и Сирии за последние несколько часов, говорится в сообщении испанского футбольного клуба.

Аналогичные выражения скорби и сочувствия турецкому народу опубликовали также «‎Барселона»‎, «‎Ливерпуль»‎ и другие клубы по всему миру. Слова поддержки Турции написали лично футболисты Мохамед Салах, Деклан Райс, Лука Модрич и другие.

Министр молодежи и спорта Турции Мехмет Касапоглу заявил, что деятельность национальных спортивных организаций в республике приостановлена до дальнейшего уведомления. Ранее Федерация футбола Турции также выразила свои соболезнования в связи с смертоносным землетрясением.

Первые толчки произошли в четыре часа утра 6 февраля в южной провинции Кахраманмараш, их магнитуда составила 7,7. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал его самым мощным стихийным бедствием в республике с 1939 года. Позже днем, по данным Агентства по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD), в Кахраманмараше и соседних провинциях произошло еще одно землетрясение магнитудой 7,6.