Рано утром 6 февраля землетрясение магнитудой 7,7 произошло в районе Пазарджик провинции Кахраманмараш, а примерно через девять часов толчки повторились практически с той же магнитудой — 7,6 — с центром в районе Эльбистан той же провинции. Стихийное бедствие затронуло соседние регионы Адана, Адыяман, Диярбакыр, Газиантеп, Хатай, Килис, Малатья, Османие и Шанлыурфа.

Землетрясение также ощущалось в нескольких странах региона, включая Ливан и Сирию. Спасательные работы на юге Турции и в Сирии продолжаются.

TRT приводит некоторые из самых смертоносных землетрясений в мире за последние два десятилетия.

14 августа 2021 г. — Гаити

Землетрясение силой 7,2 балла произошло на юге островного государства Гаити, в результате погибли более 2200 человек, разрушены или повреждены около 13 тыс. домов.

28 сентября 2018 г. — Индонезия

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на острове Сулавеси. Подземные толчки вызвали цунами высотой 1,5 метра — оно унесло жизни более 4300 человек.

12 ноября 2017 г. — Иран

Толчки магнитудой 7,3 произошли в восточном районе Керманшаха — погибли более 400 человек. По меньшей мере шесть человек погибли в соседнем Ираке.

19 сентября 2017 г. — Мексика

Землетрясение силой 7,1 балла произошло в центральной части Мексики, в результате чего погибли по меньшей мере 369 человек. В столице страны Мехико разрушений было больше, чем после смертоносного землетрясения 1985 года, унесшего тысячи жизней.

24 августа 2016 г. —- Италия

Землетрясение магнитудой 6,2 произошло в группе горных населенных пунктов к востоку от Рима в центральной Италии. Погибли около 300 человек.

16 апреля 2016 г. — Эквадор

Землетрясение магнитудой 7,8 на тихоокеанском побережье страны унесло жизни более 650 человек.

26 октября 2015 г. — Афганистан

Подземные толчки магнитудой 7,8 на северо-востоке Афганистана привели к масштабному количеству жертв: погибли около 400 человек в самом Афганистане и на севере соседнего Пакистана.

25 апреля 2015 г. — Непал

Землетрясение магнитудой 7,8 практически полностью разрушило Непал. Погибли почти 9 тыс. человек, пострадали более 8 млн человек.

3 августа 2014 г. — Китай

Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на юго-западе Китая в отдаленном районе провинции Юньнань — погибли не менее 600 человек.

24 сентября 2013 г. — Пакистан

Двойные землетрясения силой 7,7 и 6,8 балла сотрясли юго-западную провинцию Белуджистан, в результате чего погибли не менее 825 человек.

11 августа 2012 г. — Иран

Два сильных землетрясения магнитудой 6,4 и 6,3 недалеко от города Тебриз на северо-западе Ирана унесли жизни по меньшей мере 300 человек.

23 октября 2011 г. — Турция

Мощное землетрясение магнитудой 7,2 произошло на юго-востоке Турции — в результате погибли более 600 человек.

11 марта 2011 г. — Япония

Землетрясение магнитудой 9,0 и цунами обрушились на северо-восток Японии, в результате чего погибло около 15,6 тыс. человек, еще 5,7 тыс. получили ранения. Бедствие также спровоцировало ядерную катастрофу на атомной станции Фукусима — крупнейшую со времен аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году.

22 февраля 2011 г. — Новая Зеландия

В городе Крайстчерче произошло землетрясение силой 6,3 балла. Погибли по меньшей мере 180 человек.

27 февраля 2010 г. — Чили

Землетрясение магнитудой 8,8 и последовавшее за ним цунами в Чили унесли жизни более 500 человек. Были разрушены сотни тысяч домов, повреждены дороги и мосты.

13 января 2010 г. — Гаити

Землетрясение магнитудой 7,0 разрушило столицу Гаити Порт-о-Пренс и унесло жизни около 316 тыс. человек. По оценкам ООН, было разрушено 80 тыс. зданий в Порт-о-Пренсе и прилегающих районах.

12 мая 2008 г. — Китай

Землетрясение магнитудой 7,8 произошло в провинции Сычуань, в результате чего погибли около 87,6 тыс. человек.

26 декабря 2004 г. — Юго-Восточная Азия

Землетрясение магнитудой 9,15 у побережья индонезийского острова Суматра вызвало цунами, которое обрушилось на Индонезию, Таиланд, Индию, Шри-Ланку и многие другие страны региона, опустошив деревни и туристические острова. Погибли или числятся пропавшими без вести свыше 230 тыс. человек.

8 октября 2005 г. — Пакистан

Землетрясение магнитудой 7,6 к северо-востоку от Исламабада унесло жизни не менее 73 тыс. человек. Толчки также потрясли индийский регион Кашмир, в результате погибли 1244 человека.

26 декабря 2003 г. — Иран

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло в юго-восточной провинции Керман и сравняло с землей город Бам. Погибли 31 тыс. человек.