Есть вещи, которые настолько явно неправильны, что только особая порода бездушных, полных ненависти людей может счесть их приемлемыми или даже забавными.

Конечно, я имею в виду недавно опубликованную в безвкусном французском сатирическом журнале Charlie Hebdo карикатуру, в которой высмеиваются тысячи турецких и сирийских жертв, погибших или ставших бездомными и обездоленными в результате обрушившихся на регион смертоносных землетрясений с эпицентром в южном городе Турции Кахраманмараш.

Естественно и вполне разумно, что эта акция была встречена широкой критикой и возмущением, так как очевидно, что все воспринимают ее как бесчувственную, неуместную, мотивированную расистскими и антимусульманскими тенденциями, глубоко укоренившимися во французском обществе.

История ненависти к мусульманам во Франции

Во-первых, важно отметить последствия французского колониализма и долгую историю расистского отношения к мусульманам, даже французским гражданам в самой Франции. Имперская Франция когда-то правила обширными территориями в Северной Африке и на Ближнем Востоке, и ее наследие оставило глубокие раны, которые еще предстоит залечить. Это включает в себя укоренившийся расизм и предрассудки в отношении мусульман, многие из которых до сих пор сталкиваются с дискриминацией во Франции — дискриминацией, которую продвигает во главе французского правительства не кто иной, как президент Эммануэль Макрон.

Сирия находилась под непосредственным управлением французов, которые более четверти века, с 1920 по 1946 год, жестоко обращались с сирийским народом и пытались уничтожить его суверенитет и право на самоопределение. Эта история колониализма и расизма просочилась в современное французское общество, дегуманизируя мусульман и заставляя редакторов журналов, таких как те, кто работает в Charlie Hebdo, думать, что такого рода отвратительные трюки уместны. Это также сделало турецких и сирийских жертв землетрясения особенно уязвимыми для такого рода бесчувственной и оскорбительной «сатиры», которая стремится получить дешевый смех из еще незаживающих ран невинных.

Более того, действия журнала — явное проявление безудержной ненависти к мусульманам. Рост антимусульманских настроений — растущая проблема во Франции и многих других западных странах, которая характеризуется совершенно иррациональным страхом и ненавистью к исламу и мусульманам. Этот страх и ненависть часто подпитываются негативными стереотипами и дезинформацией и являются основной причиной маргинализации и дискриминации, с которыми сталкиваются мусульмане не только во Франции, но и за ее пределами.

Высмеивая жертв землетрясения в Турции и Сирии, Charlie Hebdo не только увековечивает эти негативные стереотипы, но и способствует уже широко распространенной антимусульманской ненависти. Возьмем, к примеру, подпись к карикатуре: ее авторы особенно ликуют по поводу разрушений, нанесенных преимущественно мусульманскому населению, и объясняют, что им «даже не нужно было посылать танки». Другими словами, они испытывают головокружение от радости, видя разрушения, причиняемые мусульманам, подобные тем, которые приносит опустошительная война.

«Плачь за Францию, но смейся над мусульманами»

Высмеивать людей после трагедии недопустимо независимо от их вероисповедания или этнической принадлежности. Например, когда в 2015 году нападению подвергся сам Charlie Hebdo, турки ни на государственном, ни даже на общественном уровне не занимались массовым издевательством. Наоборот, они направили своего высокопоставленного дипломата в Париж в знак солидарности с Францией в борьбе с терроризмом.

Жертвы этого землетрясения понесли большие потери и травмы, и они заслуживают того, чтобы к ним относились с уважением. Высмеивать их страдания не только мерзко, но и посылает сигнал о том, что их жизнь и опыт не заслуживают, чтобы их ценили или уважали, равно как и жизни их семей и близких. Такого рода сообщения особенно вредны в контексте французского и более широкого западного общества, которое уже глубоко разделено по расовому и религиозному признаку.

Сатира — мощный инструмент. Она может оказать глубокое влияние на людей, на которых направлена, и формировать общественное мнение. Сатира часто используется, чтобы бросить вызов власти и разоблачить несправедливость и лицемерие. Однако, когда сатира используется для высмеивания людей, которые уже уязвимы, это только наносит им еще больший вред. Это особенно верно по отношению к жертвам трагедии, поскольку они находятся в бедственном положении, а удары по уязвимым лицам никогда не бывают хорошим поступком, не говоря уже о его аморальности.

С другой стороны, это вряд ли ново для Charlie Hebdo, действительно отвратительного издания, которое даже считало уместным и забавным шутить о жертвах итальянского землетрясения как о различных видах пасты в 2016 году. Невозможно забыть, как в том же 2016 году они насмехались над трупом двухлетнего Алана Курди, сирийского беженца, который утонул в море, когда его семья пыталась спастись от войны и кровопролития. Журнал доказал, как сильно им не хватает чего-либо, отдаленно напоминающего человечность и порядочность.

Charlie Hebdo хотел, чтобы весь мир плакал вместе с ним и Францией, когда они подверглись нападению, но чувствует уместным смеяться над смертью и разрушениями, от которых страдают мусульмане. Когда кто-то настолько морально несостоятелен, я думаю, можно с уверенностью сказать, что такие журналы, как Charlie Hebdo — не более чем дешевая газета с единственным предназначением — смешить ультраправых фашистов, упивающихся мусульманской кровью.

В то время как Кахраманмараш буквально назван в честь своего героизма — добродетели, которую он в настоящее время демонстрирует в полной мере во всей зоне бедствия, Charlie Hebdo навсегда войдет в историю за свое злодейство. И несмотря на всю боль, которую мы все чувствуем, с этим уравнением я могу жить.