Сейсмологи говорят, что землетрясение магнитудой 7,7, которое произошло в Турции и Сирии, вероятно, станет одним из самых смертоносных в этом десятилетии.

На момент написания статьи число погибших в Турции превысило 5400 человек, а в Сирии, по официальным данным, погибло более 1700 человек.

Эпицентр землетрясения находился примерно в 26 км к востоку от турецкого города Нурдагы, на глубине около 18 км на Восточно-Анатолийском разломе

В результате землетрясения разрыв между Анатолийской и Аравийской плитами составил более 100 км.

Землетрясения могут быть вызваны целым рядом причин, в том числе антропогенными, такими как добыча полезных ископаемых и другими видами добывающей деятельности. В то время как ущерб, причиняемый этими действиями, можно свести к минимуму, природные землетрясения, вызванные внезапными сдвигами тектонических плит Земли, предотвратить невозможно.

Что такое Восточно-Анатолийский разлом?

Восточно-Анатолийский разлом, который стал причиной катастрофы, является сдвиговым.

Земля разделена на несколько частей, «что-то вроде пазла», — сказал Эрик Сандвол, сейсмолог из Университета Миссури.

Эти части встречаются на линиях разломов. Однако, когда они сталкиваются или трутся друг о друга, выделяется огромное количество энергии, что и вызывает колебания в земной коре.

В данном случае одна плита двигалась на запад, а другая — на восток.

В течение XX века Восточно-Анатолийский разлом не вызывал большой сейсмической активности.

Возможно, самым известным сдвиговым разломом в мире является разлом Сан-Андреас в Калифорнии. Учение предупреждают, что он давно «созрел» для катастрофического землетрясения.

Насколько сильным было это землетрясение?

Каждый год в среднем происходит менее 20 землетрясений магнитудой выше 7,0, что делает землетрясение в Турции серьезным.

По данным Геологической службы США, с 1970 года было зарегистрировано только три землетрясения силой выше 6 баллов по шкале Рихтера. Но уже в 1822 году в регионе произошло колебание силой 7 баллов, что привело к гибели 20 000 человек.

По словам Джоанны Фор Уокер, главы Института риска и уменьшения опасности стихийных бедствий Лондонского университетского колледжа, турецко-сирийское землетрясение высвободило в 250 больше энергии по сравнению с землетрясением магнитудой 6,2 в Италии в 2016 году. Тогда оно унесло жизни около 300 человек.

Малая глубина

Первоначальный эпицентр турецко-сирийского землетрясения образовался на относительно небольшой глубине.

«Сотрясения на поверхности земли всегда более сильные, чем землетрясения той же магнитуды при более глубоком очаге», — пояснил планетолог из Открытого университета Великобритании Дэвид Ротери.

Землетрясение было мощным — особенно для землетрясения, которое произошло на суше. По словам Маргариты Сегу, сейсмолога Британской геологической службы, обычно сильные землетрясения происходят под водой.

Как долго будут длиться афтершоки?

Через одиннадцать минут после первого землетрясения последовал афтершок магнитудой 6,7 балла. Через несколько часов последовал самый сильный толчок магнитудой 7,5. А во второй половине дня — еще один толчков магнитудой 6,0.

Ученые ожидают, что афтершоки будут продолжаться некоторое время, поскольку сейсмическая активность сейчас распространяется на соседние разломы.

Например, после разрушительного события 1822 года подземные толчки продолжались и в следующем году.

Сейсмически активный регион

«Почти вся территория Турции сейсмически активна», — сказал Сандвол. «Это не что-то новое для страны».

В январе 2020 года в Турции произошло крупное землетрясение магнитудой 6,7, которое нанесло значительный ущерб восточной части страны. В 1999 году недалеко от Стамбула произошло землетрясение силой 7,4 балла, в результате которого погибло около 18 000 человек.

Почему окончательное число погибших может увеличиться

Землетрясения равной силы в аналогичных населенных пунктах унесли жизни тысячи людей. К примеру, в Непале в 2015 году во время такого же происшествия погибли почти 9000 человек.

«Это будут тысячи, а может быть, и десятки тысяч», — сказал Роджер Муссон, почетный научный сотрудник Британской геологической службы.

Он добавил, что из-за зимней холодной погоды у людей, оказавшихся под завалами, меньше шансов выжить.