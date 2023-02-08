После землетрясений силой 7,7 и 7,6 баллов в Кахраманмараше, которые затронули в общей сложности 10 провинций, турецкие общины Европы и неправительственные организации (НПО) начали кампании по оказанию помощи пострадавшим, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

Турецкая диаспора, НПО и иностранные консульства в Нидерландах открыли сбор средств для жителей Турции, оказавшихся в пострадавших от землетрясения регионах.

В Нидерландах на данный момент было собрано более €4 млн помощи. В частности, Голландский религиозный фонд (HDV) во время кампании сбора средств для пострадавших в Турции собрал €1,5 млн. Наряду с финансовой помощью люди также собирают предметы первой необходимости для отправки в Турцию через множество организаций, в том числе Нидерландский фонд Diyanet.

Огромное количество предметов помощи, включая зимнюю одежду, одеяла и обогревательные приборы, собранные в мечетях и на складах турецкой общины, уже направляются в Турцию.

Турецкая община Великобритании также объединилась, чтобы поддержать людей, пострадавших от землетрясений — за один день ей удалось собрать 10 тонн гуманитарной помощи для отправки в Турцию.

В общей сложности кампании по сбору средств открыли 35 турецких ассоциаций Соединенного королевства.

«Мы гордимся нашим сообществом, которое собрало пожертвования и помощь в течение пяти или шести часов», — уточнил посол Турции в Великобритании Умит Ялчин.

Мусульманское турецкое меньшинство, сосредоточенное в регионе Западная Фракия в Греции, также мобилизовалось для оказания помощи.

Ранее в сотрудничестве с Турецким Красным Полумесяцем (Kızılay) и Красным Крестом Всемирная греческая федерация Стамбула объявила, что запускает кампанию по сдаче крови.

Турецкие жители в столице Испании Мадриде подготовили посылки с гуманитарной помощью и оставили их в офисах Turkish Airlines (THY). Турецкий флагманский авиаперевозчик ранее заявил, что отправит помощь пострадавшим при землетрясении бесплатно.

В то же время граждане Турции, проживающие в столице Германии Берлине, столице Австрии Вене и столице Италии Риме, также продолжают прилагать усилия, чтобы протянуть руку помощи пострадавшим. Многие жители самостоятельно собирают и упаковывают гуманитарную помощь, чтобы подготовить ее для отправки в Турцию. В Болгарии высший религиозный орган турецко-мусульманского населения страны начал кампанию по сбору помощи Турции и ликвидации последствий землетрясения, сообщает новостное агентство Kircaali Haber. В Румынии основные новостные агентства турецко-татарского меньшинства страны призывают членов сообщества координировать усилия с Турецко-румынской ассоциацией бизнесменов для оказания помощи пострадавшим районам Турции.

Согласно официальным данным Агентства по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), число погибших во время землетрясения в Турции уже превысило 8, 5 тыс. человек. Свыше 49 тыс. получили ранения. Эти цифры продолжают расти.