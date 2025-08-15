В случае неудачи предстоящего саммита на Аляске Россию могут ожидать «серьезные последствия». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что «экономические дела в России идут неважно».

Американский лидер уточнил, что на встрече с российской стороной не будет представлять интересы Украины.

«Их [украинцев] будем обсуждать, но я должен позволить Украине принять решение, и я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров», — сказал Трамп.