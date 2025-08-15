ВОЙНА В УКРАИНЕ
1 мин чтения
Трамп вновь предвещает «серьезные последствия»
Дональд Трамп заявил, что в случае провала саммита на Аляске Россию ожидают серьезные последствия
Трамп вновь предвещает «серьезные последствия»
Президент США Дональд Трамп / AP
15 августа 2025 г.

В случае неудачи предстоящего саммита на Аляске Россию могут ожидать «серьезные последствия». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что «экономические дела в России идут неважно».

Американский лидер уточнил, что на встрече с российской стороной не будет представлять интересы Украины.

«Их [украинцев] будем обсуждать, но я должен позволить Украине принять решение, и я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров», — сказал Трамп.

Читайте также

По данным Reuters, вместе с президентом на Аляску отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.

В делегацию также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.

Как передает NBC со ссылкой на представителей американской администрации, Трамп намерен лично встретить президента России Владимира Путина по его прибытии на Аляску.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us