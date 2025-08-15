В случае неудачи предстоящего саммита на Аляске Россию могут ожидать «серьезные последствия». Об этом заявил президент США Дональд Трамп. Он добавил, что «экономические дела в России идут неважно».
Американский лидер уточнил, что на встрече с российской стороной не будет представлять интересы Украины.
«Их [украинцев] будем обсуждать, но я должен позволить Украине принять решение, и я думаю, что они примут правильное решение, но я здесь не для того, чтобы вести переговоры от имени Украины. Я здесь для того, чтобы усадить их за стол переговоров», — сказал Трамп.
По данным Reuters, вместе с президентом на Аляску отправятся госсекретарь Марко Рубио, министр торговли Говард Лютник, министр финансов Скотт Бессент и директор ЦРУ Джон Рэтклифф.
В делегацию также вошли спецпосланник президента США Стив Уиткофф, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, руководитель аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Дэн Скавино.
Как передает NBC со ссылкой на представителей американской администрации, Трамп намерен лично встретить президента России Владимира Путина по его прибытии на Аляску.