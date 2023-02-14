6 февраля на юго-востоке Турции произошли два землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6. За ними последовали более 2700 афтершоков.

Число погибших в Турции превысило 32 тыс. человек, более 80 тыс. получили ранения. Свыше 87 тыс. эвакуированы из пострадавших от землетрясения районов.

Турция задействовала все свои ресурсы для борьбы с последствиями смертоносных землетрясений, заявил 8 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы мобилизовали все наши ресурсы. Правительство работает с муниципалитетами, особенно с AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями), со всеми его средствами», — сказал Эрдоган во время визита в пострадавшую провинцию Кахраманмараш, где находился эпицентр толчков. По оценке президента, стихийное бедствие затронуло 13 млн человек, 10 провинций страны.

TRT World приводит краткий обзор ключевых ресурсов, которые Турция задействовала для ликвидации последствий землетрясения и спасения людей.

Спасательные отряды

В общей сложности в районы землетрясения были направлены 159 тыс. поисково-спасательных специалистов AFAD, а также подразделений национальной безопасности, местных групп поддержки, НПО и добровольцев.

К спасательным работам совместно с турецкими экспертами подключились и иностранные бригады помощи. Всего в районы землетрясений направлено 7 716 групп из зарубежных стран, которые обратились в МИД Турции с предложением помощи.

Как уточняет агентство «Анадолу» со ссылкой на слова главы турецкого МИДа Мевлюта Чавушоглу, свыше 95 стран и 16 международных организаций предложили помощь Турции.

Транспортные средства и тяжелое оборудование

В пострадавшие зоны также было переброшено в общей сложности 12 026 транспортных средств, в том числе строительная техника: экскаваторы, тракторы, краны, бульдозеры, грузовые автомобили, водовозы, прицепы, грейдеры и вакуумные грузовики.

Воздушные транспортные средства и корабли

ВВС Турции, сухопутные войска, жандармерия и береговая охрана страны совместными усилиями организовали воздушный мост для переброски личного состава и техники. Всего в операции задействовано 166 самолетов.

Для доставки специалистов и гуманитарной помощи в пострадавшие районы было задействовано 26 кораблей, из них 24 корабля — ВМС Турции и 2 — береговой охраны.

Мобильные дома и контейнерный город

В общей сложности в пострадавшие от удара стихии районы отправлено свыше 1,5 млн одеял и 171 тыс. медицинских палаток. В регионе развернуты 102 тыс. семейных палаток AFAD.

Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями уточняет, что «продолжает работы по строительству контейнерного городка вместимостью 10 500 человек».

Еще 10 тыс. передвижных домов в Турцию и Сирию направит Катар, а Монголия и Кыргызстан развернут в пострадавших районах юрты.

Медицинская и психологическая поддержка

В провинциях Кахраманмараш, Хатай, Османие и Малатья установлены 4 мобильных центра социального обслуживания. В регион отправлено 164 автомобиля и 1644 офицера.

Психосоциальную помощь за неделю после трагедии получили 64,3 тыс. человек — в том числе 7 015 человек за пределами пострадавших от землетрясения районов и 57 316 человек в зоне бедствия.

Свыше 21,6 тыс. раненых пациентов были переведены в другие провинции за пределами районов землетрясения для лечения. Из них 1174 человек — на воздушном транспорте, 20 тыс. при помощи машин скорой помощи и еще 327 — на морских транспортных средствах.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа заявил, что почти все университетские больницы в Хатае предоставляют медицинские услуги круглосуточно и без выходных. Заполнены лишь 64 из 600 коек и 28 из 72 реанимационных коек, отметил министр.

«Медицинские услуги предоставляются в полном объеме и в других областях. Персонал, который мы направили в регион, работает в полную силу. Я особо прошу наших медицинских работников, которые хотят добровольно участвовать в оказании медицинских услуг в районе землетрясения, оставаться и сообщать, если число пациентов в провинциальных управлениях здравоохранения уменьшится», — подчеркнул глава Минздрава.

В пострадавших от землетрясения провинциях зарегистрировано 1430 беременных женщин, за неделю родилось 2840 детей.

Министр здравоохранения также отметил: в затронутые бедствием регионы были немедленно отправлены 80 516 вакцин и 3 тыс. доз сыворотки против столбняка.

«Всему медицинскому персоналу, работающему в зонах землетрясения с пострадавшими членами семьи, будет предоставлен административный отпуск», — добавил Коджа.

Медицинская помощь со всего мира

Другие страны также развернули полевые госпитали в пострадавших зонах, чтобы помочь тысячам пациентов, спасенным в первые дни землетрясения.

В израильском военном полевом госпитале, созданном недалеко от Кахраманмараша, лечатся более 180 человек, в том числе сирийцы и беженцы.

Еще один полевой госпиталь, созданный медиками сухопутных войск Индии в турецкой провинции Хатай, за 3 дня оказал помощь 1300 пострадавшим от землетрясения. Страна направила в регион стихийного бедствия 90 медиков.

Бельгия создала временный госпиталь для ежедневного обслуживания около 100 человек. Еще 20 пациентов смогут оставаться в клинике на ночь для наблюдения. Ожидается, что мобильный госпиталь проработает как минимум несколько недель.

Франция развернула мобильный пункт служб экстренной помощи (ESCRIM) — он будет поддерживать затронутые трагедией больницы региона. ESCRIM имеет два хирургических кабинета и площадь 1000 кв. м. Ежедневно пункт может принимать до 100 пациентов. В развертывании этой автономной больничной структуры участвуют 87 сотрудников.