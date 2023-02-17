Специально обученные собаки из спасательных отрядов Турции и других стран сыграли одну из самых важных ролей в поисковых операциях на юге страны после двойного землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 балла. Животные спасли десятки людей из-под завалов, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Среди груд обломков и бетонных плит в южной турецкой провинции Хатай поисковая собака по кличке Ангел смогла отыскать и спасти почти дюжину человек.

«Мы напрямую спасли 11 человек из-под завалов в Хатае. Пес Ангел также помог направить поисково-спасательные бригады в места, где позже были обнаружены люди, оказавшиеся в ловушке», — рассказал изданию сотрудник Фонда гуманитарной помощи (İHH) Мустафа Йорганчи и отметил, что есть породы, которые особенно подходят для выполнения поисковых задач.

«Несмотря на то, что собаки могут происходить из разных пород, их всех зачастую называют просто К9», — пояснил Йорганчи. Это сокращенная версия английского слова «‎canine» (K nine)‎ или «собачий».

«Немецкие овчарки и бельгийские малинуа — особые фавориты для дрессировки K9, — добавил он. — Собаки могут чувствовать живых людей на площади 50 кв. м».

Он пояснил: порой достаточно, чтобы человек под завалами просто дышал — специально обученные собаки отреагируют на дыхание и направят поисково-спасательные бригады точно к месту нахождения человека.

Спасатели из других стран также проводили поисковые работы с помощью собак. ЕС, например, направил в зону бедствия на юге Турции 1450 спасателей и более ста поисковых собак.

Швейцарская ассоциация поисковых и спасательных собак REDOG отправила в пострадавшие от землетрясения районы Турции свои собачьи команды. В сотрудничестве с GEA — турецкой поисково-спасательной, экологической и гуманитарной группой добровольцев — REDOG и швейцарским командам удалось спасти из-под завалов мать и ее ребенка.

Собаки, работающие в этой группе, специально обучены для поиска людей под завалами или пропавших без вести во время стихийных бедствий, обвалов или взрывов.

Поисково-спасательная собака GEA по кличке Альфа спасла 20 человек и оказала большую помощь поисково-спасательным группам в Кахраманмараше, где находился эпицентр землетрясения 6 февраля.

Киллиан, 6-летний золотистый ретривер из шведской поисково-спасательной команды, спас из-под обломков 17 человек.

12 февраля стало известно о гибели пса по кличке Протео — он получил тяжелые ранения при исполнении служебных обязанностей. Помогая мексиканским военным отрядам, немецкая овчарка вытащила из-под завалов двух человек. Мексиканское правительство воздало псу должное — Протео стал национальным героем Мексики.

Он был одной из 16 собак, прибывших с мексиканской командой для помощи в поисковой операции на юге Турции, и его жертва не будет забыта, пишет «‎Анадолу»‎.

«Военнослужащие мексиканской армии и ВВС глубоко сожалеют о потере нашего великого компаньона, собаки Протео. Ты выполнил свою миссию в качестве члена мексиканской делегации по поиску и спасению наших братьев в Турции. Спасибо за твой героический труд!» — говорится в заявлении секретариата национальной обороны Мексики (SEDENA).

Другие собаки, участвовавшие в поисковых работах вместе с Протео, присутствовали на перекличке, чтобы почтить память погибшего компаньона.