Министр образования Турции Махмут Озер объявил даты открытия школ в пострадавших от землетрясения провинциях. 11 провинций юга страны будут разделены на три категории после того, как комиссия завершит оценку их состояния после землетрясения 6 февраля. Об этом пишет агентство «Анадолу» со ссылкой на слова министра на пресс-конференции в Малатье.

К первой категории относятся провинции Адана, Килис, Диярбакыр и Шанлыурфа — там обучение возобновят уже с 1 марта. Во вторую категорию входят Газиантеп и Османие, где учебный перерыв будет продлен до 13 марта.

В третью категорию входят провинции Адыяман, Малатья, Кахраманмараш и Хатай — наиболее сильно пострадавшие от землетрясений районы страны. В них образовательный процесс продолжится с 27 марта, подчеркнул Озер.

«На сегодняшний день школы открылись в 71 [из всех 81 провинции Турции]. Количество учеников, переведенных из 10 провинций зоны землетрясения в другие регионы, выросло до 74884 человек. Их число растет с каждым днем, мы размещаем этих учеников в наших общежитиях по мере необходимости. Позднее к этим 10 районам была добавлена провинция Элязыг», — уточнил министр.

При этом глава Минобразования подчеркнул: обучение продолжится только в тех школьных зданиях, которые министерство окружающей среды, урбанизации и изменения климата Турции посчитает безопасными. Озер отметил: в опасные здания учеников и учителей не допустят.

Озер также отметил, что с 1 марта министерство предложит курсы поддержки тем ученикам, которые в этом году будут сдавать вступительные экзамены в университеты и средние школы.