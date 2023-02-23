Землетрясение силой 6,4 балла, за которым последовал афтершок силой 5,8 балла, произошло в провинции Хатай 20 февраля — всего через две недели после того, как двойное землетрясение 6 февраля унесло жизни десятков тысяч человек и затронуло миллионы людей на юге Турции и севере Сирии.

По данным Турецкого управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD), последнее землетрясение привело к гибели по меньшей мере шести человек, еще 294 человек ранены. Эпицентр толчков находился в районе Дефне провинции Хатай. За ним последовало 90 афтершоков.

Этот толчок вызвал дискуссию: было ли это новое землетрясение или гигантский афтершок, связанный с двойными землетрясениями 6 февраля. Научное сообщество разделилось по этому вопросу. TRT World приводит мнения ученых, разбирающих обе версии.

«Я считаю, что это афтершок. Потому что разлом, начинающийся от Кахраманмараша, который мы называем сегментом Аманоса, был прорван в районе Антакьи», — заявил TRT World Асен Сабунджу, сейсмолог, работающий на земле с группой других ученых.

Районы юга Турции за последние две недели пострадали от тысяч подземных толчков.

По словам Сабунджу, подземные толчки 20 февраля имели мощный темп ускорения, как и предыдущие — из-за многолетнего накопления высокой энергии в зоне землетрясения.

Сейсмолог отмечает: последнее землетрясение в Хатае произошло на значительно меньшей глубине. В результате граница плит разорвалась, получив наклонный характер.

Сабунджу полагает, что из-за этой наклонной структуры некоторые геофизики могли посчитать ее за новый разлом, но этот тип изменения геометрии можно постоянно наблюдать на границах разлома.

Эксперт уточняет: аналогичное явление также можно наблюдать в сегментах разломов в Северо-Анатолийском разломе в Мраморном море, потому что трансформные разломы предполагают геометрию такого рода. Типичное поведение афтершоков обычно объясняется двумя принципами, поясняет TRT World. Первый — закон Омори — предсказывает: большинство толчков произойдет сразу после землетрясения, и их частота со временем будет постепенно уменьшаться. Второй — закон Бата — указывает, что в среднем самый большой афтершок будет на 1,2 магнитуды меньше, чем первичное землетрясение.

Двойные землетрясения и афтершоки

Когда после землетрясения происходит более сильное сейсмическое событие, то, что произошло раньше остальных, автоматически классифицируется как «‎‎форшок». Самый большой из них всегда описывается как главный толчок, а остальные — это либо форшоки, либо афтершоки.

Национальный центр информации о землетрясениях Геологической службы США в своем отчете указывает: толчок силой 7,7 балла, который произошел 6 февраля, был вызван двумя разломами, движущимися в поперечном направлении друг против друга — это называют сдвигом. В этом случае происходил «левосторонний» сдвиг разломов, так как оба пласта земной коры двигались влево относительно друг друга.

Второй толчок в Кахраманмараше имел силу 7,6 балла и произошел спустя почти девять часов после первого землетрясения силой 7,7 балла с эпицентром в районе Пазарджик в 04:17 утра. Зачастую, события такого рода классифицируют как афтершок (хотя и необычной силы). Однако ученые считают, что ситуация в Турции была более сложной.

Эксперт по землетрясениям Джудит Хаббард отмечает: «Если мы посмотрим на карту землетрясений региона и отметим оба толчка 6 февраля, мы увидим два разных набора активности: это одно и то же землетрясение силой 7,6 балла по одному и тому же разлому. Это означает, что не было афтершока, а был скорее повторный главный толчок».

Недавнее землетрясение магнитудой 6,4, которое произошло в провинции Хатай, также вызвало недоумение у экспертов: был ли это третий главный толчок, вызванный предыдущими. Однако ученые склонны считать, что это был мощный афтершок.

Сейсмолог Яша Полет заявила: «хотя в соответствии с законом Омори ожидается, что количество афтершоков после основного толчка со временем должно уменьшиться, даже афтершоки на относительно позднем этапе могут быть большими и разрушительными».

Другой геолог, Робин Лакассен, также подчеркнул возможность мощных афтершоков, которые могут произойти через недели и месяцы после основного события.

«‎‎Сильный афтершок разрушительного землетрясения 6 февраля. Это произошло как раз к юго-западу от южной оконечности 350-километрового разрыва разлома. Напоминаю, что сильные афтершоки могут произойти через недели и месяцы после главного события. Остерегайтесь и берегите себя‎»‎, — написал ученый в своих соцсетях.

По словам Асена Сабунджу, низкая прочность грунта в регионе и преобладание четвертичного аллювия (несцементированные отложения постоянных водных потоков) в фундаментах построек могут изменить значения ускорения при фиксации землетрясения. Следовательно, толчок, который не имеет большой продолжительности, вызывает сильные колебания в некоторых регионах.

Разлом, на котором произошло землетрясение силой 6,4 балла, поднимается на поверхность и ломает ее. Если это создаст трещину на поверхности, в регионе можно ожидать еще одно землетрясение такой силы, подчеркнул Сабунджу.

«Протяженность разлома довольно непрерывна в сторону моря. Мы можем увидеть подобные землетрясения еще несколько раз», — констатировал ученый.