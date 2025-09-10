Министр иностранных дел Канады Анита Ананд объявила, что Оттава «пересматривает» двусторонние отношения с Израилем после авиаудара по Дохе, столице Катара, назвав его «неприемлемым» и нарушением воздушного пространства страны. Заявление прозвучало на пресс-конференции в Эдмонтоне, где Ананд участвует на заседании национального собрания Либеральной партии.

«Вчерашнее нападение на Катар было неприемлемым. Это нарушение воздушного пространства Катара, приведшее к гибели людей в момент, когда Катар пытался способствовать миру», — сказала Ананд.

Глава внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Канада, третий по величине донор гуманитарной помощи в регионе, стремится к миру на Ближнем Востоке и требует решения гуманитарного кризиса в Газе, включая обеспечение доставки продовольствия.