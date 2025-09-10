ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Принц Гарри пожертвовал полмиллиона долларов детям Палестины и Украины
Помощь предназначена для детей, ставших заложниками военных конфликтов
Принц Гарри и Меган Маркл, герцог и герцогиня Сассекские / AP
10 сентября 2025 г.

Фонд Archewell принца Гарри и Меган Маркл выделил $500 тысяч на поддержку детей, пострадавших от войн в Палестине и Украине, говорится в сообщении его офиса. Средства пойдут на разработку протезов и гуманитарную помощь, включая проекты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и благотворительной организации Save the Children.

Во время визита в Великобританию Гарри посетил Центр изучения травм (CIS) при Имперском колледже Лондона, где изучил работу по восстановлению детей после взрывных ранений.

«Газа имеет самую высокую плотность детских ампутаций в мире и в истории. Никто не справится в одиночку — нужны партнерства в медицине, науке и гуманитарной сфере», — заявил он.

Читайте также

Фонд выделил $200 тысяч ВОЗ для медицинской эвакуации детей из Газы в Иорданию и $150 тысяч Save the Children для гуманитарной поддержки в Газе. Еще $150 тысяч направлены Центру изучения взрывных травм для разработки протезов, особенно для детей из Украины и Палестины, пострадавших от конфликтов.

Ранее Archewell Foundation активно поддерживал гуманитарные инициативы, включая помощь жертвам природных катастроф.

