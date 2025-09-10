Фонд Archewell принца Гарри и Меган Маркл выделил $500 тысяч на поддержку детей, пострадавших от войн в Палестине и Украине, говорится в сообщении его офиса. Средства пойдут на разработку протезов и гуманитарную помощь, включая проекты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и благотворительной организации Save the Children.

Во время визита в Великобританию Гарри посетил Центр изучения травм (CIS) при Имперском колледже Лондона, где изучил работу по восстановлению детей после взрывных ранений.

«Газа имеет самую высокую плотность детских ампутаций в мире и в истории. Никто не справится в одиночку — нужны партнерства в медицине, науке и гуманитарной сфере», — заявил он.