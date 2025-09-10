Украина и Россия выступили с резким осуждением Израиля за авиаудары 9 сентября по Дохе, столице Катара, назвав их грубым нарушением международного права и атакой на суверенитет страны-посредника в переговорах по Газе.
МИД Украины заявил, что удар по густонаселенному району, где расположены иностранные диппредставительства, «недопустим» и подрывает усилия по деэскалации. «Выражаем солидарность с Правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета», — заявили в Киеве, выразив солидарность с Дохой.
Глава МИД России Сергей Лавров также в разговоре с премьером Катара шейхом Мохаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани в среду назвал атаку «агрессивной акцией», нарушающей Устав ООН и дестабилизирующей Ближний Восток. «Россия решительно осуждает посягательство на суверенитет дружественного Катара», — заявил он, выразив соболезнования семьям погибших.
Во вторник российский МИД указал, что удар подрывает мирные инициативы в регионе.
Катар, совместно с США и Египтом, выступает ключевым посредником в переговорах по прекращению войны в Газе, начавшейся после израильской агрессии в октябре 2023 года. Удар Израиля по Дохе вызвал жертвы среди мирных жителей, что усилило международное осуждение. Генсек ООН Антонио Гутерриш также осудил атаку, призвав к немедленному прекращению насилия.