Украина и Россия выступили с резким осуждением Израиля за авиаудары 9 сентября по Дохе, столице Катара, назвав их грубым нарушением международного права и атакой на суверенитет страны-посредника в переговорах по Газе.

МИД Украины заявил, что удар по густонаселенному району, где расположены иностранные диппредставительства, «недопустим» и подрывает усилия по деэскалации. «Выражаем солидарность с Правительством и народом Государства Катар и подчеркиваем недопустимость нарушения его суверенитета», — заявили в Киеве, выразив солидарность с Дохой.

Глава МИД России Сергей Лавров также в разговоре с премьером Катара шейхом Мохаммадом бин Абдулрахманом аль-Тани в среду назвал атаку «агрессивной акцией», нарушающей Устав ООН и дестабилизирующей Ближний Восток. «Россия решительно осуждает посягательство на суверенитет дружественного Катара», — заявил он, выразив соболезнования семьям погибших.