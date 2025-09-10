Союзник президента США Дональда Трампа и консервативный активист Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы в Университете Юты Вэлли в среду, сообщили американские СМИ и местные источники. Инцидент произошел во время мероприятия Turning Point USA, где Кирк выступал в рамках тура «Американское возвращение».

Состояние Кирка пока неизвестно. В сети появились кадры покушения, на которых стрелок выстрелил ему в шею, в результате чего у политика началось сильное кровотечение.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Отличный парень с ног до головы. Да благословит его Бог!», — написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.