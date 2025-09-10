НОВОСТИ
1 мин чтения
Соратник Трампа застрелен в американском университете
Консервативный активист пострадал на мероприятии в Юте
Чарли Кирк / Reuters
10 сентября 2025 г.

Союзник президента США Дональда Трампа и консервативный активист Чарли Кирк был ранен в результате стрельбы в Университете Юты Вэлли в среду, сообщили американские СМИ и местные источники. Инцидент произошел во время мероприятия Turning Point USA, где Кирк выступал в рамках тура «Американское возвращение».

Состояние Кирка пока неизвестно. В сети появились кадры покушения, на которых стрелок выстрелил ему в шею, в результате чего у политика началось сильное кровотечение.

«Мы все должны молиться за Чарли Кирка, которого подстрелили. Отличный парень с ног до головы. Да благословит его Бог!», — написал президент США Дональд Трамп в Truth Social.

Вице-президент Джей Ди Вэнс назвал Кирка «по-настоящему хорошим парнем и молодым отцом», также призвав к молитвам за него. Губернатор Юты Спенсер Кокс осудил насилие, заявив, что виновные будут привлечены к ответственности.

Поддержку Чарли Кирку также выразил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, написав, что молится за раненного раненного при стрельбе американского активиста.

