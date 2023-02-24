Турции не привыкать к землетрясениям. Но массовые подземные толчки 6 февраля имели разрушительную силу нескольких атомных бомб и вызвали разрушения совершенно другого масштаба. Непосредственно пострадали не менее 13 млн человек на площади примерно 110 тыс. кв. км юго-востока Турции, десятки тысяч человек погибли. Были опустошены и районы соседней Сирии.

Существует инстинктивное глобальное понимание того, что ни одна нация не может в достаточной мере подготовиться или адекватно отреагировать на такую катастрофу. По моему собственному опыту стихийных бедствий за три десятилетия, в том числе в Турции во время землетрясения в Эрзинджане в 1992 году, мир никогда не двигался так быстро и искренне, как сейчас.

Это человеческая солидарность в лучшем ее проявлении: от мужественных местных спасателей до массовой общенациональной мобилизации в Турции, дополненной командами спасателей и помощью из более чем сотни стран.

Народы, слишком хорошо знакомые с невзгодами, протянули руку поддержки одними из первых: беженцы рохинджа в Бангладеш вязали одеяла и свитера, бедные афганцы собирали тысячи долларов, а спасатели из раздираемой войной Украины вытаскивали выживших из-под завалов.

Это вдвойне ценные гуманитарные акции. Потому что они спонтанны и безусловны. Они не рассчитаны на взаимность за то, что Турция строит больницы для раненых рохинджа на Кокс-Базаре, отправляет поезда экстренной помощи в Афганистан или способствует доставке миллионов тонн продовольствия из Украины, чтобы накормить миллионы голодающих жителей мира.

Это все — часть турецкой программы поддержки, действующей в 150 странах через Турецкое агентство по сотрудничеству и координации (TIKA). Согласно последнему Глобальному отчету о гуманитарной помощи, в 2021 году Турция заняла второе место среди всех стран мира по гуманитарным пожертвованиям. Их общая сумма составила $5,6 млрд или около 1% турецкого ВВП. Это же включает размещение в Турции 3,5 млн сирийских беженцев.

Конечно, для отчаявшихся выживших после землетрясения помощь никогда не приходит достаточно быстро. И тех, кто потерял близких, невозможно утешить тем фактом, что в этот раз реакция была масштабнее и быстрее, чем прежде в Турции или где-либо еще. И что в этот раз были использованы наилучшие доступные инструменты, технологии и организационные механизмы. Всегда есть уроки, которые можно извлечь для будущих улучшений, но Турция очень хорошо справилась с преобладающими экстремальными обстоятельствами.

По мере того, как иностранные бригады скорой помощи возвращаются домой, а кропотливая работа по утешению и реабилитации выживших набирает обороты, глобальная солидарность продолжит подвергаться испытаниям. Турции потребуется еще большая поддержка в предстоящий период — когда последствия землетрясений будут полностью количественно оценены, мрачная статистика будет пересмотрена в худшую сторону.

Во сколько обойдется восстановление региона

Турецкая конфедерация предприятий и бизнеса оценивает ущерб землетрясений в $84 млрд — ошеломляющие 9% от общего ВВП Турции в $942 млрд (в номинальном выражении) в 2022 году. Но с учетом ожидаемых усилий по восстановлению после землетрясения Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) прогнозирует, что потери турецкой экономики в 2023 году составят 1% ВВП.

Однако для сведения к минимуму долгосрочных экономических последствий землетрясения потребуются инвестиции, которые, возможно, в три раза превысят стоимость потерь. Восстановить регион, тщательно соблюдая обновленные правила сейсмостойкого строительства, обнародованные в 2018 году, будет гораздо дороже. Жилой фонд Турции устарел, его модернизация будет масштабной, но это необходимая инвестиция для уменьшения будущих трагедий.

Между тем холодные финансовые подсчеты не передают скрытых последствий массовых травм населения — после землетрясений эти травмы хуже, чем другие последствия стихийных бедствий. В эту категория входят реакции горя и психические стрессы, осложнения физических травм, риски инфекционных заболеваний и обострение хронических заболеваний. Потери миллионов дней учебы и работы неизбежны, поскольку эмоциональное и физическое восстановление требует времени.

Несомненно, будут бурные дебаты о восстановлении и реконструкции, а также о том, откуда брать финансирование. ЕС планирует провести конференцию доноров для поддержки Турции в марте. Международные финансовые учреждения играют ключевую роль, и лидирует в этом направлении Всемирный банк: ведомство заявило о выделении Турции $1,78 млрд и готовится направить еще $1 млрд. Также активно себя проявляет частный сектор и специальные инициативы государственного финансирования, в том числе облигации на реконструкцию, на которые люди могут подписаться.

Турция — член G20 с доходом выше среднего, а ВВП на душу населения в пересчете на покупательную способность в 2021 году превышает $30,7 тыс. В том, что турецкая экономика снова вырастет, сомнений нет. Но качество выздоровления и степень потенциального ущерба будут зависеть от гуманитарной помощи в течение как минимум двух лет.

На что пойдет международная помощь?

ООН запросила $1 млрд для оказания помощи 5,2 млн человек в зоне землетрясения в течение трех месяцев через 15 своих агентств, девять международных НПО и несколько национальных органов. Около 100 тыс. домов разрушены и еще больше предстоит снести из соображений безопасности, многие семьи потеряли все. Самая большая графа расходов — жилье. Из этой суммы свыше $254 пойдут для обеспечения жилья — палаток и других помещений, а также на одежду, одеяла, основные кухонные и бытовые предметы, поддержку тех, кто временно размещен в общественных зданиях.

Еще $203 млн предназначены для здравоохранения, питания, водоснабжения, санитарии и гигиены, включая развертывание бригад неотложной медицинской помощи, мобильных клиник и лабораторий, восстановление пострадавших медицинских учреждений в регионе, предоставление основных лекарств, борьбу с инфекционными заболеваниями и меры общественного здравоохранения. Особенно уязвимы женщины и дети, лица с психическими травмами и инвалиды, нуждающиеся в особом уходе и реабилитационных услугах.

Для дальнейшего продвижения работ потребуется расчистка завалов, чтобы создать условия для возвращения и восстановления. На вывоз обломков и их переработку или безопасное хранение выделят $148 млн. Сохранение и реконструкция ключевого культурного наследия региона во избежание необратимых потерь и повреждений жизненно важны для возрождения социальной морали.

Из-за войны России и Украины цены на продукты питания во всем мире достигли исторического максимума. В юго-восточной Турции уничтожены сельскохозяйственные культуры, животноводство и транспорт. $107 млн запрашиваются на продукты питания и сельскохозяйственные ресурсы для фермеров и скотоводов, чтобы начать следующий вегетационный период.

Кризисы всегда создают угрозу безопасности для несопровождаемых детей, пожилых людей и женщин, которые подвергаются риску насилия и торговли людьми. $105 млн будут выделены на услуги по защите, включая обеспечение безопасных мест, воссоединение семей и предотвращение насилия.

Параллельно призыву ООН еще $375 млн запросила Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, они будут направлены в пострадавшие регионы через Турецкий Красный Полумесяц (Turk Kizilay). Организация имеет 279 отделений и 211 тыс. волонтеров и сотрудников, присутствующих повсюду.

Как обеспечить эффективное реагирование на катастрофы

Гуманитарные учреждения с невероятной скоростью приступили к проведению оценок и подсчету ущерба. Доноры должны отреагировать с такой же срочностью, потому что своевременная доставка на места зависит от того, насколько своевременно будут закуплены необходимые материалы. Также необходимо упорядочить требования к отчетности и контролю. Это необходимо обеспечить без лишних издержек, чтобы максимальная доля каждого выделенного доллара досталась нуждающимся. Как агентства по оказанию помощи, так и доноры должны оставаться гибкими, поскольку меняющиеся потребности требуют быстрой корректировки.

Между тем, когда задействовано так много организаций, жизненно важно их координировать, чтобы нужная помощь поступала в нужное время в нужное место. Надлежащим образом эту задачу выполняет AFAD (Управление по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями) — его следует усилить и укрепить его информационные и координационные функции. AFAD работает совместно с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов — оно способствует международному сотрудничеству.

Эффективная гуманитарная доставка с минимальными накладными расходами и издержками — это не только координация. Моральная ответственность заключается в обеспечении того, чтобы максимальные выгоды для жизнеобеспечения доставались как можно большему количеству людей в момент огромной нужды, когда ресурсы неизбежно иссякают.

Это означает максимальную локализацию помощи. Поскольку большую часть подготовительной работы выполняют местные и национальные организации, иностранные доноры, в том числе агентства ООН, должны финансировать их напрямую, чтобы свести к минимуму расточительные транзакционные издержки. Общественное доверие и уверенность зависят от того, насколько справедливо, последовательно и прозрачно выполняется гуманитарная работа.

Так случилось, что именно в Турции на первом Всемирном гуманитарном саммите в Стамбуле в 2016 году была первоначально согласована грандиозная сделка по реформам. К сожалению, прогресс в координации усилий международного сообщества для совместного реагирования на участившиеся кризисные моменты и стихийные бедствия, невелик.

Крупные катастрофы — это возможности для размышлений, реформ и обновления. Когда мы заглядываем глубже в наши карманы, чтобы найти средства и помочь выжившим после землетрясения — что может быть более достойной данью уважения погибшим, чем преобразование всей системы, от которой зависят шансы выжить или погибнуть в будущих трагедиях?

Пусть боль и горе от землетрясений в Турции не пропадут даром.