Национальная разведывательная организация Турции (MIT) представила отчет о деятельности за 2022 год, сообщает агентство «‎Анадолу»‎.

В презентационном письме глава MIT Хакан Фидан подчеркнул: организация продолжает решительно выполнять свои обязанности по устранению существующих и потенциальных угроз в отношении Турецкой Республики как внутри страны, так и за ее пределами.

По его словам, в прошлом году весь мир столкнулся с проблемами, вызванными региональной и глобальной борьбой за власть, а также угрозами со стороны негосударственных акторов.

«В этом процессе, когда нынешняя международная система находится в радикальной и динамичной трансформации, транснациональные проблемы требуют сотрудничества на глобальной арене. Социально-экономические трудности, вызванные этими проблемами, и конкуренция между странами и союзами влекут за собой неизбежную борьбу за власть. Эта ситуация делает сферу национальной безопасности более гибкой и сложной. Это добавляет гибридное и асимметричное измерение угроз против нашей страны», — заявил Фидан.

Он подчеркнул: в 2022 году MIT использовала различные возможности для противостояния разнообразным и сложным угрозам в соответствии с глобальным пониманием.

«В этом контексте деятельность по сбору текущей и стратегической разведывательной информации — одна из основных задач организации — была выполнена должным образом. Произведенная упреждающая разведка была проанализирована с точки зрения технологических возможностей. MIT придает большое значение тому, чтобы руководство нашего государства своевременно получало нужную информацию‎»‎, — уточнил Фидан.

Он также отметил: в новой международной системе, где неопределенность считается нормой, «возросла роль качественной, вовремя проведенной разведки. По его словам, MIT «‎быстро и эффективно достигла способности конкурировать с основными разведывательными службами» мира.

«Многие элементы террористической организации были задержаны за границей и доставлены в нашу страну»

Хакан Фидан подчеркнул: MIT провела много успешных операций в 2022 году, постоянно меняя и обновляя свои методы и структуру, чтобы противостоять эволюционировавшим угрозам.

«В борьбе с ОНС/РПК MIT сосредоточилась на нейтрализации основной опоры, управляющей организации, за счет использования агентурной разведки, сигнальной, электронной, визуальной и спутниковой разведки, а также беспилотников. В 2022 году проводились трансграничные операции. В результате были нейтрализованы многие руководящие кадры ОНС/РПК и уничтожены важные объекты инфраструктуры, принадлежащие организации»‎, — уточнил глава MIT.

Кроме того, отметил он, турецкая разведка смогла провести задержания за границей и доставить в Турцию исполнителей терактов.

Помимо этого, MIT непрерывно продолжает исследовать расшифровки секретных методов связи FETÖ, частных структур, их деятельности за рубежом и «попыток черной пропаганды измотать нашу страну‎»‎. ‎Кроме того, более ста членов FETÖ из разных стран были доставлены в Турцию в результате развития зарубежных операционных возможностей, констатировал Фидан.

Глава MIT добавил, что ведомство продолжает борьбу с радикальными организациями на глобальном уровне: проводит точечные операции по всем направлениям, где радикалы представляют угрозу интересам Турции.

«‎Агент взломал их сеть изнутри‎»‎

Хакан Фидан также указал: MIT нейтрализовала лидерские кадры террористических организаций и сосредоточилась на усилиях по предотвращению угрозы, исходящей от крайне левых террористических группировок, особенно в Сирии.

«Развитие коммуникационных технологий и возможности, предоставляемые соцсетями, также открывают новые возможности для шпионской деятельности, направленной против нашей национальной безопасности и интересов. Осознавая эту ситуацию, MIT — которая постоянно совершенствует свои технологические и разведывательные возможности — своей работой в области контрразведки выявила множество попыток нападения на нашу страну»‎, — уточнил глава организации.

По его словам, MIT также раскрыла случаи шпионажа одних стран в отношении третьих через Турцию и «‎‎разрушила их агентурные сети»‎.

«Турция выполнила взятые на себя обязанности в зонах конфликтов»

Во внешней разведке в соответствии с интересами государства было предпринято много решающих шагов, отметил Фидан.

«Благодаря разведывательной дипломатии было обеспечено, чтобы в переговорах, проводимых нашим государством, не оставалось серых зон; чтобы острые вопросы, касающиеся внешней политики нашей страны, были урегулированы, чтобы сформировать основу для официальных межгосударственных переговоров»‎, — подчеркнул глава MIT.

Он пояснил: в 2022 году организация действовала в Сирии, Украине и Ливии. «‎‎Помимо оперативных исследований, MIT должным образом выполняла свои обязанности по руководству переговорами, установлению баланса между сторонами и координации процессов антикризисного управления», — уточнил Фидан.

Собственные уникальные разработки MIT

Национальная разведывательная организация Турции придерживается концепции использования технологий для увеличения возможностей разведки. Она сделала разработку новых механизмов одной из своих основных сфер своей деятельности.

«Новые возможности, полученные в области анализа больших данных, приложений искусственного интеллекта, анализа изображений, разведки сигналов, спутниковой разведки и киберразведки, теперь направляют деятельность в этой области. Кроме того, благодаря исследованиям в области развития новых технологий и инвестициям в эту сферу, MIT достигла уровня, позволяющего удовлетворять технологические потребности собственными уникальными средствами», — констатировал Хакан Фидан.

При этом он подчеркнул: MIT борется с угрозами совместно с другими учреждениями Турции и поддерживает баланс сотрудничества и конкуренции со своими коллегами за рубежом.