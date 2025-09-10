Объединенные Арабские Эмираты запретили израильским оборонным компаниям участвовать в авиасалоне в Дубае в ноябре 2025 года, сообщают израильские СМИ со ссылкой на представителя Минобороны Израиля.

Организаторы авиасалона, одного из крупнейших в мире мероприятий в области авиации и обороны, уведомили Минобороны и руководителей израильских компаний об исключении утром 10 сентября.

Официально запрет объяснили соображениями безопасности, однако высокопоставленные израильские чиновники считают, что причина — удар ВВС Израиля по Катару 9 сентября, сообщает Ynet. Страны Персидского залива, включая ОАЭ, решительно осудили атаку и выразили солидарность с Катаром, назвав ее нарушением международного права.