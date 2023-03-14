Иран достиг соглашения о покупке российских истребителей Су-35. Об этом пишет TRT World со ссылкой на сообщение иранской миссии при штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Истребители Су-35 технически приемлемы для Ирана, и Тегеран завершил контракт на их закупку», — цитирует государственное информагентство республики IRNA заявление миссии Ирана при ООН.

«Россия объявила о своей готовности продать самолеты» после истечения в октябре 2020 года ограничений на покупку Ираном обычных вооружений в соответствии с резолюцией ООН 2231, отмечает иранская миссия.

Дипломаты также заявили, что Тегеран интересовался покупкой военных самолетов у нескольких других неназванных стран, сообщает IRNA.

Как ранее сообщал TRT на русском, член комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Шахрияр Хейдари в начале января 2023 года заявил, что «истребители Су-35, заказанные Ираном из России, прибудут в страну в начале следующего года (по иранскому календарю, то есть уже с 21 марта)‎»‎.

«Мы заказали у России системы обороны, ракеты и вертолеты. Большая часть этого оружия скоро поступит в страну», — добавил Хейдари.

Су-35 — истребитель поколения 4 ++, который обладает достаточной маневренностью и улучшенной по сравнению с Су-27 авионикой, также оснащен доработанной радиолокационной станцией. Истребитель развивает скорость до 2500 км в час.

Обновить авиапарк

Военно-воздушные силы Ирана, пострадавшего от санкций, имеют устаревающий парк самолетов и изо всех сил пытаются приобрести запчасти, чтобы поддерживать свои боевые самолеты в воздухе, уточняет TRT.

В заявлении иранской миссии также говорится, что после ирано-иракской войны 1980-1988 годов республика начала обращаться к «странам с просьбой продать ей истребители» для пополнения авиапарка.

Агентство «‎Анадолу» отмечает: в последнее время Иран не приобретал новых боевых самолетов, за исключением некоторых российских истребителей МиГ-29, но их он закупил еще в 1990-х.

Иран имеет в своем авиапарке российские истребители МиГ и Су-35, которые относятся к советской эпохе, а также ряд китайских самолетов, в том числе F-7. Флот местных ВМС также включает несколько американских истребителей F-4 и F-5, построенных до исламской революции 1979 года.

Растущие оборонные связи Москвы и Тегерана

Российская сторона пока никак не прокомментировала заявления СМИ о поставках истребителей исламской республике.

В 2022 году Тегеран наладил прочные связи с Москвой в различных сферах, включая военную, отмечает TRT.

В декабре 2022 года СМИ сообщали о встрече главы Минобороны РФ Сергея Шойгу с первым замначальника Генштаба вооруженных сил Ирана Азизом Насирзаде. Их переговоры проходили в Москве. Иранские агентства в те же дни выложили фото визита замминистра обороны России генерал-полковника Александра Фомина в Тегеран. Подробностей о содержании встреч тогда не последовало.

Киев неоднократно обвинял Иран в поставках РФ беспилотников-камикадзе Shahed-136. По словам украинских политиков, Москва использует иранские дроны для атак на гражданские объекты с начала конфликта в Украине. Исламская республика отрицает эти обвинения и утверждает, что придерживается нейтралитета между Москвой и Киевом.

Тревогу по поводу растущего военного сотрудничества между Ираном и Россией выразили США и другие страны Запада, а официальный представитель Пентагона Джон Кирби в декабре 2022 года предупредил: Россия, вероятно, продаст Ирану свои истребители.

По утверждению Кирби, иранские пилоты учились управлять боевыми самолетами Су-35 в России. Представитель Пентагона отметил, что Тегеран может получить самолет в течение следующего года — это «значительно укрепит военно-воздушные силы Ирана по сравнению с его соседями по региону».

9 марта глава Пентагона Ллойд Остин заявил: Россия предлагает Ирану «беспрецедентное сотрудничество в области обороны, в том числе в области ракет и противовоздушной обороны», в обмен на поддержку своей политики в отношении Украины.

США начали повторно вводить санкции против Ирана в 2019 году, через год после того, как Дональд Трамп вывел Вашингтон из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), известного также как ядерная сделка. Соглашение заключили в 2015 году, оно снимало с Ирана ряд международных санкций в обмен на ограничение его предполагаемой ядерной программы.

Переговоры Тегерана и мировых держав, включая Францию, ФРГ, Великобританию, РФ и Китай, о возобновлении ядерной сделки с 2021 года зашли в тупик. Дипломаты не предприняли никаких усилий для возобновления переговоров, подчеркивает TRT World.