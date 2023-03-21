В последние дни января Росатом направил делегацию на строительную площадку АЭС в районе «‎‎Эд-Дабаа» на западе Египта, пишет агентство «‎Анадолу»‎.

Этим визитом российская атомная корпорация дала понять, что продолжает работу над проектом вопреки заявлениям о том, что позиция Египта в конфликте России и Украины как-либо повлияла на строительство атомной электростанции.

В марте 2022 года Египет проголосовал «за» резолюцию Генассамблеи ООН, которая требовала, чтобы «Россия немедленно прекратила применение военной силы против Украины».

В апреле того же года Египет, воздержавшийся при голосовании о приостановке членства РФ в Совете по правам человека ООН, попытался проявить взвешенную позицию в диалоге Москвы и Вашингтона, отмечает «‎Анадолу»‎.

Первый проект атомной электростанции в Египте

Это первая атомная станция арабской страны и первый крупный проект российской атомной госкорпорации в Африке. Ядерная программа Египта восходит к 1956 году, однако до сих пор реализовать проекты по ней не удавалось.

Российско-египетское межправительственное соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции общей стоимостью $30 млрд в составе четырех энергоблоков мощностью 1 200 МВт каждый было заключено в ноябре 2015 года в Каире.

Из заложенных в смету $30 млрд как минимум $25 млрд — кредитные средства, которые предоставит Россия. Планируется, что Египет начнет выплаты в 2029 году и закроет кредит с 3% ставкой в течение 35 лет.

«‎Росатом»‎ подчеркивает, что АЭС «‎‎Эд-Дабаа», которая будет обеспечивать до 4800 мегаватт электроэнергии, будет иметь 4 реактора с высокими стандартами безопасности и эксплуатироваться в течение 60 лет.

Строительство АЭС планировали начать еще в декабре 2017 года, а ввод первого блока в эксплуатацию — уже в 2024-м. Однако работы начались лишь в прошлом году с опозданием на пять лет по разным причинам.

Египетская газета «‎Аль-Дустур» ‎со ссылкой на сообщения неназванных чиновников Министерства электроэнергии и возобновляемых источников энергии страны сообщила, что первый блок проекта АЭС будет введен в эксплуатацию в 2029 году в соответствии с соглашением с Москвой.

Однако «Корейская гидро- и ядерная энергетическая компания» в составе Южнокорейской электроэнергетической корпорации (KEPCO), принявшая участие в проекте, заявила, что намерена завершить первый блок в 2028 году, а все четыре блока в 2030 году.

Разрешение на строительство первого блока АЭС «Эд-Дабаа» власти Египта выдали «‎Росатому‎» в конце июня 2022 года. В июле того же года корпорация начала строительные работы, в ноябре — возведение второго блока. В этом году ожидается закладка фундамента третьего блока.

После этого останется лишь четвертый блок. С закладкой фундамента четвертого энергоблока стороны определят сроки производства различного оборудования, из которого будет формироваться АЭС, а также размеры ядерных реакторов, которые будут производиться в России.

Как сообщает арабская версия портала Росатома, в июне 2022 года состоялась церемония запуска производства деталей корпуса реактора для первого энергоблока АЭС.

Согласно договоренности между Египтом и РФ, Москва окажет Каиру необходимую поддержку в подготовке кадров для АЭС. Россия также поможет в строительстве хранилища ядерного топлива и окажет услуги по его эксплуатации и техническому обслуживанию в течение 10 лет для нужд «‎‎Эд-Дабаа».

Стратегическое значение атомного проекта

Египет, расположенный в Северной Африке, удовлетворяет свои потребности в электроэнергии благодаря крупным месторождениям природного газа, обнаруженным в Средиземном море.

Электроэнергетическому сектору Египта за последние восемь лет удалось преобразовать дефицит электрической мощности и выйти в плюс: в 2014 году дефицит электроэнергии составлял 6 тыс. мегаватт — уже в 2020 году страна произвела 13 тыс. мегаватт излишков. Каир вложил десятки миллиардов долларов в развитие атомной электроэнергии.

Причина интереса Египта к ядерной энергетике — желание диверсифицировать источники энергии. Действительно, атомная энергетика классифицируется как чистая, несмотря на опасность утечки ядерных материалов, как это было в 1986 году на Чернобыльской АЭС в Украине.

С увеличением спроса на производство энергии в стране также появится потенциал для привлечения инвестиций в будущем. Кроме того, благодаря электроэнергии, получаемой от атомной энергетики, Египет также увеличит свою долю в экспорте природного газа.

Египет с годовой добычей в 64 млрд кубометров считается крупнейшим производителем природного газа на африканском континенте, уступая только Алжиру. Каир может выделить очень небольшую долю голубого топлива на экспорт из-за большого внутреннего потребления — 60 млрд кубометров.

Высокие цены на природный газ на международных рынках и текущая проблема ликвидности в иностранной валюте в Египте вынуждают власти страны удовлетворять потребности в валюте и сокращать дефицит бюджета за счет увеличения экспорта природного газа.

По этой причине АЭС «‎‎Эд-Дабаа» выделяется как проект, который спасет Египет от этой проблемы в среднесрочной перспективе. Потому что с запуском проекта атомной электростанции возрастет производство электроэнергии и снизится потребление природного газа на экспорт, пишет «‎Анадолу»‎.

Прогнозируется, что Египет сможет экспортировать избыточную энергию, которую он получит после строительства АЭС «‎‎Эд-Дабаа» в соседние арабские страны: Судан, Саудовскую Аравию, Иорданию и Ирак. Среди получателей электроэнергии также будет Ливия — между странами существует линия электропередач.

Египетские власти предполагают, что к 2035 году атомная энергетика будет составлять 3% энергетических ресурсов страны.

Тот факт, что Израиль, соседствующий с Египтом, обладает ядерным оружием, а Иран близок к созданию ядерной программы, может представлять стратегическую угрозу для Египта. По этой причине, хотя проект атомной электростанции «‎‎Эд-Дабаа» имеет мирные цели, энергетические шаги Каира также заслуживают внимания.

Западные санкции против России могут угрожать ядерному проекту

Проект АЭС «‎‎Эд-Дабаа» ждут серьезные трудности из-за санкционного давления стран Запада против России из-за конфликта в Украине, подчеркивает агентство.

В этом контексте вашингтонская администрация оказывает давление на некоторые арабские страны, чтобы предотвратить их военное и экономическое сотрудничество с Россией. Так, из-за этого давления Египет приостановил переговоры с Россией о боевых самолетах типа Су-35.

Финансовые проблемы Каира могут также затруднить выполнение финансовых обязательств, которые обеспечат реализацию проекта атомной электростанции «‎‎Эд-Дабаа».

Возможное давление США на египетскую АЭС может помешать реализации проекта, однако пока Каир и Москва, похоже, полны решимости завершить проект первой египетской АЭС несмотря на всевозможные трудности, заключает «‎Анадолу»‎.