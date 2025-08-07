В прошлом месяце Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби, где обсудили усилия по нормализации отношений и договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия между странами.

Отметим, что оба лидера уже прибыли в США и ожидают трехсторонней встречи с Дональдом Трампом. В преддверии этой встречи Ильхам Алиев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.

Если объявленное Трампом мирное соглашение будет подписано, оно станет первым в истории совместным документом такого рода, заключенным лидерами Азербайджана и Армении.