Президент США Дональд Трамп сообщил в социальной сети Truth Social, что 8 августа президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подпишут мирное соглашение в Белом доме.
«Президент Алиев и премьер-министр Пашинян присоединятся ко мне в Белом доме на официальной церемонии подписания мирного соглашения», – написал он.
Трамп также отметил, что США заключат двусторонние соглашения с Арменией и Азербайджаном, направленные на совместное экономическое развитие.
В прошлом месяце Алиев и Пашинян встретились в Абу-Даби, где обсудили усилия по нормализации отношений и договорились продолжить переговоры и меры по укреплению доверия между странами.
Отметим, что оба лидера уже прибыли в США и ожидают трехсторонней встречи с Дональдом Трампом. В преддверии этой встречи Ильхам Алиев провел переговоры со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом.
Если объявленное Трампом мирное соглашение будет подписано, оно станет первым в истории совместным документом такого рода, заключенным лидерами Азербайджана и Армении.