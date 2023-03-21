Российская частная военная компания (ЧВК) «Вагнер», классифицированная США как «международная преступная организация» и находящаяся под санкциями ЕС за «нарушения прав человека», сыграла ключевую роль в недавних военных достижениях России в украинском Донбассе, пишет TRT World.

В последние дни группа во главе с российским олигархом Евгением Пригожиным возглавила российскую операцию по захвату стратегического украинского города Бахмута, хотя и делает это с большими потерями. В начале марта Пригожин заявил, что хочет баллотироваться в президенты Украины в 2024 году.

Также известно, что ЧВК «‎Вагнер»‎ участвует в конфликтах по всему миру, в том числе в Ливии, Центральноафриканской Республике и Мали.

В России «‎‎Вагнер» не имеет легального статуса, так как законы РФ не допускают существования частных военных компаний. Вместо этого он скрывается за сложной структурой подставных компаний за границей, имеющих прочные связи с правительством РФ и других государств, поясняет TRT.

В то время как западный блок пытается затруднить деятельность ЧВК «‎Вагнер»‎, Пригожин нашел различные способы получать средства через свои подставные компании, разбросанные по всему миру, и продолжает скрывать свои счета — это позволяет ему финансировать свои операции сразу на нескольких фронтах.

Так как же зарабатывает деньги группа наемников Пригожина?

Драгоценные камни и металлы

Деятельность ЧВК «‎Вагнер»‎ в Африке заметно расширилась в последние годы, особенно в Судане, Центральноафриканской Республике (ЦАР) и Ливии, где российские наемники защищают инвестиции Пригожина, которого считают близким союзником президента РФ Владимира Путина.

В 2022 году США обвинили наемников «‎Вагнера»‎ в эксплуатации природных ресурсов в ЦАР, Мали, Судане и других частях континента.

За последний год войны России с Украиной эта ЧВК еще больше расширила свою сеть наемников в ЦАР, где она зарабатывает за счет добычи полезных ископаемых. Ее прибыль на этом поприще, как сообщается, достигла $1 млрд.

В 2020 году «‎Вагнер»‎ направил в ЦАР солдат, чтобы взять под контроль кустарный золотой рудник Ндассима и превратить его в промышленный комплекс.

Согласно отчету Министерства горнорудной промышленности ЦАР, ведомство в том же году аннулировало лицензию канадской компании на этот рудник и предоставило концессию на 25 лет зарегистрированной на Мадагаскаре компании Midas Resources — это российская компания, принадлежащая Пригожину, уточняет TRT World.

С другой стороны, совсем недавно США ввели санкции против суданской золотодобывающей компании Meroe Gold, заявив, что она «принадлежит и контролируется» Пригожиным и служит «прикрытием для сил «‎‎Вагнера», действующих в Судане».

Драгоценные камни и ценные металлы, такие как золото и бриллианты, считаются идеальными способами оплаты для российской ЧВК, поскольку их легко «‎‎обелить».

Торговля этими драгоценными камнями осуществлялась малоизвестной компанией, зарегистрированной в Санкт-Петербурге, под названием «РН Трейдинг», которой удалось не попасть под санкционное давление Запада.

Согласно сообщениям СМИ, в прошлом году в аэропорту Хартума во время досмотра самолета, направлявшегося в Россию, суданские чиновники обнаружили на борту золото в коробках с надписью «печенье», отмечает TRT.

Лесное хозяйство Африки

Инициативная группа «Все внимание на Вагнера» (All Eyes on Wagner) в 2022 году провела свое расследование на основе данных из открытых источников и выяснила, что ЧВК «‎Вагнер» ‎получила 30-летнее разрешение на ведение лесного хозяйства в районе бассейна реки Конго — это один из самых значительных участков неосвоенного тропического леса в мире.

В отчете группы говорится: наемники Пригожина контролировали город Бода в ЦАР к тому времени, когда лесозаготовительная компания Bois Rouge выиграла тендер на концессию на лесное хозяйство в 2021 году. А расположенная в Санкт-Петербурге компания Bois Rouge имеет связи с лицами, близкими к Пригожину, уточняет TRT.

Примерно в то же время, когда компания получила концессию в феврале 2021 года, FACA (Центральноафриканская правительственная армия) при поддержке наемников «‎‎Вагнера» начала военную операцию по выведению повстанческих группировок из региона, говорится в сообщении группы.

По данным All Eyes on Wagner, при эксплуатации 30% бассейна реки Конго, потенциальные доходы от продажи леса на международных рынках могут доходить до $890 млн.

«Даже если эти цифры нужно будет уточнить, а некоторые ресурсы будут отсутствовать, экспорт древесины может стать прибыльным бизнесом для ЧВК Пригожина‎»‎, — уточняют авторы отчета.

Ближневосточная нефть

По данным СМИ, в качестве оплаты за наемнические услуги в Сирии ЧВК «‎‎Вагнер» также получала оплату природными ресурсами, в частности нефтью и газом.

В 2018 году находящаяся под санкциями США компания «Европолис», еще одна контролируемая Пригожиным компания, получила от сирийского режима энергетические концессии в обмен на захват наемниками «Вагнера» нефтяных месторождений, принадлежащих террористической группировке ИГИЛ.

Бухгалтерские отчеты «Европолиса» показывают: в 2017 году газовый завод «Аль-Шаер» и три других объекта по производству энергии в сирийском Хомсе принесли компании Пригожина около $162 млн дохода.

Несмотря на эти явные связи ЧВК «‎Вагнер» с подставными корпорациями, вопрос о том, получает ли группировка Пригожина средства из российского бюджета — хотя бы косвенно — пока остается без ответа.