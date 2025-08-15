В преддверии саммита между президентом США Дональдом Трампом и президентом РФ Владимиром Путиным в администрации Вашингтона обсуждали возможные меры для активизации диалога с Москвой. Об этом сообщили CNN два источника в американском руководстве.

По их данным, речь шла о так называемых «пряниках» для России, в числе которых могли быть новые деловые проекты и потенциальная сделка по стратегическим вооружениям.

Один из высокопоставленных представителей Белого дома подтвердил готовность Вашингтона обсуждать параметры контроля над вооружениями. При этом он отметил, что конкретные детали возможного ядерного соглашения, вероятно, не станут предметом обсуждения на встрече лидеров в Анкоридже.

Ранее на Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в формате 3 на 3.