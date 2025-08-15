На Аляске стартовали переговоры президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в формате 3 на 3.
К Трампу присоединились госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник президента Стив Уиткофф, а Путина сопровождают министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
На фоне начала саммита бывший соперник Трампа на выборах 2016 года, экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон выступила с резкой критикой американского лидера.
В соцсетях она заявила, что готова номинировать Трампа на Нобелевскую премию мира, если он завершит «войну Путина против Украины» без передачи территорий России.
«Трамп должен понимать, что сегодня он встречается не с другом США. Он встречается с противником, который хочет уничтожить Америку и положить конец всей западной коалиции», — подчеркнула Клинтон.
По ее словам, любая сделка, подразумевающая уступки по территории, станет ударом по интересам Украины и западного альянса.