«Трамп должен понимать, что сегодня он встречается не с другом США. Он встречается с противником, который хочет уничтожить Америку и положить конец всей западной коалиции», — подчеркнула Клинтон.

По ее словам, любая сделка, подразумевающая уступки по территории, станет ударом по интересам Украины и западного альянса.