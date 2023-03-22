В эпопее Мильтона «Потерянный рай» сатана, полный тщеславия, жадности и высокомерия, произносит знаменитую строчку: «Лучше царствовать в аду, чем служить на небесах». Это выражение точно резюмирует позицию среднего сотрудника чиновничьего аппарата в Ираке спустя два десятилетия после того, как США и их союзники вторглись в арабскую страну и оккупировали ее — «‎во имя демократии, свободы и процветания‎».

Вместо открытой, прозрачной демократии, которая дала бы народу право голоса, иракцы теперь находятся во власти фантастически коррумпированной клики политических элит, почти все представители которых служат интересам иностранных держав — в основном США и соседнего Ирана. Они превратили Ирак в настоящий ад, где сектантство, эксплуатация и насилие, проводимое как негосударственными, так и поддерживаемыми государством акторами, стало нормой.

Нарушенные обещания

Очевидно, что сегодняшняя действительность иракцев далека от обещаний бывшего президента Джорджа Буша-младшего. Накануне вторжения в Ирак он произнес речь и дал обет: «Мы разрушим аппарат террора и поможем вам построить новый Ирак, процветающий и свободный. В свободном Ираке больше не будет агрессивных войн против ваших соседей, не будет больше заводов по производству ядов, казней диссидентов, камер пыток и комнат для изнасилований. Тиран скоро исчезнет. День вашего освобождения близок».

Как показывает история, в Ираке не было ни «заводов по производству ядов», ни «аппаратов террора» — по крайней мере, до американского вторжения. Мало того, что террористическая группировка «Аль-Каида» закрепилась в хаосе, созданном вторжением западных сил, в конечном итоге она превратилась в ДАЕШ. В 2014 году группировка подожгла всю страну и регион, захватив почти треть Ирака. Потребовались многомиллиардные усилия всего международного сообщества, чтобы дать ей бой — и эта битва до сих пор не завершена.

Что касается строительства Ирака, свободного и лишенного камер пыток и комнат для изнасилований, давайте не будем забывать, что первое промышленное учреждение для пыток и изнасилований в постбаасистском (партия Баас управляла арабской республикой с 1968 по 2003 годы) Ираке было фактически создано самими США. История с ужасающим скандалом вокруг тюрьмы Абу Грейб проливает свет на темную изнанку американских усилий по «государственному строительству».

Однако ответственность за такие ужасные преступления несут не только США, но и их новые союзники, которых они только что разместили в «‎‎зеленой зоне» Багдада. Многие высокопоставленные иракские политики, поддерживаемые Вашингтоном, в том числе премьер-министр Нури аль-Малики — за которым стоит Тегеран — были убежденными шиитскими экстремистами. Они рассматривали любое выражение суннитского самоопределения как личное оскорбление, которое необходимо было жестоко искоренить.

Аль-Малики и его союзники — многие из которых напрямую связаны со спонсируемыми Ираном ополченцами — начали кампанию репрессий, сравнимую по масштабам со злодеяниями ДАЕШ. Так, суннитский город Джурф ас-Сахр, расположенный к юго-западу от Багдада, в 2014 году подвергся религиозной чистке под предлогом освобождения города от игиловцев.

Сейчас 2023 год, и мало того, что жителям Джурф ас-Сахра не разрешили вернуться в свои дома, город был оккупирован семьями шиитских боевиков и переименован в Джурф ан-Наср. Это наглая попытка стереть его идентичность и историю, равно как и свидетельства возможного геноцида.

Все это насилие и сектантство — это достаточно плохие явления сами по себе, но они ничего не сообщают нам об отсутствии процветания, обещанного Бушем. Несмотря на то, что Ирак занимает пятое место в мире по разведанным запасам нефти, 25% населения живет за чертой бедности, по данным министерства планирования страны.

В Ираке глубоко укоренились кумовство и коррупция, они выкачивают богатства страны от продажи природных ресурсов. Согласно ежегодному Индексу восприятия коррупции, публикуемому Transparency International, Ирак регулярно претендует на звание самой коррумпированной страны в мире.

Демократия потеряна

По сути, это имело предсказуемый результат в виде постепенного снижения явки на выборах. В декабре 2005 года явка составила приличные 79,6%. Тем не менее, каждый последующий опрос показывал снижение интереса избирателей: на последних выборах в 2021 году были получены ужасающие 36%, которые позже были пересмотрены иракской избирательной комиссией до 43% — цифра, которая вызывает сомнения из-за той самой коррупции, описанной выше.

Это говорит нам о том, что иракцы разуверились в той лжи, которую им продавали. Многие люди, в том числе и я, голосовали на первых выборах в законодательные органы и думали, несмотря на наши опасения, что мы хорошенько встряхнем новую систему. Однако правда — это пугающая и ужасная реальность. В Ираке просто нет демократии, и международному сообществу, и в первую очередь США, давно пора выполнить свои обещания, данные два десятилетия назад.

Несмотря на растущую мощь Китая и России, США по-прежнему остаются самой могущественной страной в мире и могут, если захотят, установить красные линии. Иракское правительство должно знать: если оно не предпримет реальных действий для борьбы с теми самыми бедами, которые превратили его в ад, каким он является сегодня, то будут последствия, и США осудят политиков, которых они помогли привести к власти в Багдаде, в первую очередь позволив им ездить на верхушках танков сил коалиции.

Мы знаем, что у США нет проблем с выдвижением ультиматумов и требований: Вашингтон в совершенстве играл эту роль, пока Саддам Хуссейн был у власти. США несут историческую ответственность за бедствия, обрушившиеся на Ирак, и в их силах все исправить. Давайте не будем притворяться, что Америка сейчас слишком брезглива и бессильна, чтобы требовать прогресса в отношении прав, на которые надеется каждый иракец, прав, которые слишком часто воспринимаются как должное в таких странах, как США. Наверняка может — я просто сомневаюсь, что она станет это делать или хотя бы просто попробует.