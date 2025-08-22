Масштаб ущерба

В России из-за атак украинских БПЛА горят нефтеперерабатывающие заводы. Ущерб серьезный: завод в Новокуйбышевске остановил работу, Саратовский временно выведен из эксплуатации, Рязанский работает лишь наполовину. Крупнейший на юге России — Волгоградский НПЗ — прекратил переработку минимум до сентября.

Взрывы звучат почти ежедневно, а география атак продолжает расширяться. Только за последнюю неделю — пожар на НПЗ в Новошахтинске, атака на станцию «Унеча» нефтепровода «Дружба», новые удары по предприятиям в Саратове, Славянске-на-Кубани, Коми.

Последствия уже очевидны: по подсчетам СМИ, в августе Россия потеряла около 13,5% перерабатывающих мощностей — порядка 44 млн тонн в год. Биржевые цены взлетели: бензин Аи-92 с начала года подорожал примерно на 40%, Аи-95 — на 50%. 19 августа они достигли исторического максимума — почти 72 тыс. и 81 тыс. рублей за тонну соответственно.

Эксперты признают: удары БПЛА создают серьезные риски для отрасли. Партнер Capital Lab Евгений Шатов отмечает: часть установок простаивает и находится в ремонте, а восстановление может занять месяцы. «Ситуация может усугубиться, если атаки продолжатся, поскольку объекты нефтепереработки остаются уязвимыми», — говорит он TRT на русском.

В некоторых регионах уже заметен дефицит топлива на заправках. В Томской и Иркутской областях автомобилисты снимают длинные очереди на АЗС: где-то бензина нет вовсе, где-то его отпускают только предприятиям по талонам. Аналогичные проблемы фиксируются в Приморье и Забайкалье.

В то же время часть специалистов призывает не драматизировать. Доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова Павел Севостьянов считает, что цифра в 13% завышена. По его словам, речь идет скорее о временной приостановке заводов, чем о долгосрочной потере мощностей.

«Подобные ситуации характерны и для других стран: например, в США и Европе регулярно проходят сезонные ремонты НПЗ, временно снижающие переработку, но рынок это спокойно выдерживает», — напоминает он TRT на русском.

Однако происходящее трудно назвать стандартной ситуацией. Если плановые ремонты предсказуемы и заранее заложены в график, то атаки дронов приводят к внезапному выводу мощностей.

Экономические последствия