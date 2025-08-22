ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Крупнейшие лесные пожары в истории Испании и Португалии
Испания и Португалия продолжают борьбу с лесными пожарами, которые начались в августе и уже привели к человеческим жертвам и миллиардным потерям
Крупнейшие лесные пожары в истории Испании и Португалии
В Испании сгорели 350 тыс. гектаров, в Португалии — 3% территории страны / AP
10 часов назад

В Испании и Португалии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, начавшимися в начале августа. Несмотря на улучшение погоды, в двух странах все еще сохраняются 20 очагов возгораний: 18 в Испании и 2 в Португалии.

По данным властей, только в августе в Испании погибли четыре человека. Наиболее пострадали северные регионы Галисия (Оуренсе, Понтеведра) и Кастилия и Леон (Замора, Леон). Служба гражданской обороны заявила, что интенсивность пожаров снизилась, и благодаря погоде огонь удается постепенно сдерживать.

С начала года в Испании выгорело более 350 тыс. гектаров, из них около 330 тыс.— в августе. Девять автомобильных дорог остаются закрытыми. Более 2,5 тыс. жителей были эвакуированы, в том числе свыше 1500 в провинции Леон. Многие из них ночуют в спортзалах, временных центрах и у родственников.

В регионе Эстремадура в районе Харилья за десять дней сгорели около 17 тыс. гектаров леса и сельхозугодий, но пожар удалось локализовать.

Читайте также

По информации издания La Razon, затраты на тушение пожаров в Испании составили 8 млрд евро. Экономический ущерб превысил 2 млрд евро. Сильный удар пришелся на сельское хозяйство и животноводство, особенно в Галисии и Кастилии и Леоне.

В Португалии пожары унесли жизни трех человек. На севере и в центральных районах страны (Арганил, Синко Вилас) продолжают гореть два крупных очага. С огнем борются около 2 тыс. пожарных. С начала августа в стране выгорели 275 тыс. гектаров — почти 3% территории.

Правительство Португалии отказалось вводить режим чрезвычайного положения, несмотря на требования оппозиции. Кабинет министров утвердил пакет помощи из 45 пунктов, включая расширение медицинской поддержки, ускорение восстановления и помощь семьям и предприятиям.

Государство пообещало компенсировать стоимость жилья ценой до 250 тыс. евро. Премьер-министр Луиш Монтенегру, заявив, что «страна в шоке», пообещал сделать все возможное, чтобы смягчить ущерб для граждан, пострадавших от разрушительных пожаров.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us