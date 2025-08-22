В Испании и Португалии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, начавшимися в начале августа. Несмотря на улучшение погоды, в двух странах все еще сохраняются 20 очагов возгораний: 18 в Испании и 2 в Португалии.
По данным властей, только в августе в Испании погибли четыре человека. Наиболее пострадали северные регионы Галисия (Оуренсе, Понтеведра) и Кастилия и Леон (Замора, Леон). Служба гражданской обороны заявила, что интенсивность пожаров снизилась, и благодаря погоде огонь удается постепенно сдерживать.
С начала года в Испании выгорело более 350 тыс. гектаров, из них около 330 тыс.— в августе. Девять автомобильных дорог остаются закрытыми. Более 2,5 тыс. жителей были эвакуированы, в том числе свыше 1500 в провинции Леон. Многие из них ночуют в спортзалах, временных центрах и у родственников.
В регионе Эстремадура в районе Харилья за десять дней сгорели около 17 тыс. гектаров леса и сельхозугодий, но пожар удалось локализовать.
По информации издания La Razon, затраты на тушение пожаров в Испании составили 8 млрд евро. Экономический ущерб превысил 2 млрд евро. Сильный удар пришелся на сельское хозяйство и животноводство, особенно в Галисии и Кастилии и Леоне.
В Португалии пожары унесли жизни трех человек. На севере и в центральных районах страны (Арганил, Синко Вилас) продолжают гореть два крупных очага. С огнем борются около 2 тыс. пожарных. С начала августа в стране выгорели 275 тыс. гектаров — почти 3% территории.
Правительство Португалии отказалось вводить режим чрезвычайного положения, несмотря на требования оппозиции. Кабинет министров утвердил пакет помощи из 45 пунктов, включая расширение медицинской поддержки, ускорение восстановления и помощь семьям и предприятиям.
Государство пообещало компенсировать стоимость жилья ценой до 250 тыс. евро. Премьер-министр Луиш Монтенегру, заявив, что «страна в шоке», пообещал сделать все возможное, чтобы смягчить ущерб для граждан, пострадавших от разрушительных пожаров.