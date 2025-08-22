В Испании и Португалии продолжается борьба с масштабными лесными пожарами, начавшимися в начале августа. Несмотря на улучшение погоды, в двух странах все еще сохраняются 20 очагов возгораний: 18 в Испании и 2 в Португалии.

По данным властей, только в августе в Испании погибли четыре человека. Наиболее пострадали северные регионы Галисия (Оуренсе, Понтеведра) и Кастилия и Леон (Замора, Леон). Служба гражданской обороны заявила, что интенсивность пожаров снизилась, и благодаря погоде огонь удается постепенно сдерживать.

С начала года в Испании выгорело более 350 тыс. гектаров, из них около 330 тыс.— в августе. Девять автомобильных дорог остаются закрытыми. Более 2,5 тыс. жителей были эвакуированы, в том числе свыше 1500 в провинции Леон. Многие из них ночуют в спортзалах, временных центрах и у родственников.

В регионе Эстремадура в районе Харилья за десять дней сгорели около 17 тыс. гектаров леса и сельхозугодий, но пожар удалось локализовать.