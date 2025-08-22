Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает New York Post.

По данным источников издания, следственные действия связаны с делом о разглашении секретной информации в его мемуарах The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло»), опубликованных в 2020 году.

Инициатором расследования, как утверждается, выступил директор ФБР Кэш Патель. Сам он написал в соцсети X пост следующего содержания: «Никто не стоит выше закона. Агенты ФБР на задании».

Факт обыска подтвердили также Fox News и CNN. По информации New York Post, расследование началось еще несколько лет назад, но в период президентства Джо Байдена было приостановлено «по политическим мотивам».