Федеральное бюро расследований США провело обыск в доме бывшего советника Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона. Об этом сообщает New York Post.
По данным источников издания, следственные действия связаны с делом о разглашении секретной информации в его мемуарах The Room Where It Happened: A White House Memoir («Комната, где это произошло»), опубликованных в 2020 году.
Инициатором расследования, как утверждается, выступил директор ФБР Кэш Патель. Сам он написал в соцсети X пост следующего содержания: «Никто не стоит выше закона. Агенты ФБР на задании».
Факт обыска подтвердили также Fox News и CNN. По информации New York Post, расследование началось еще несколько лет назад, но в период президентства Джо Байдена было приостановлено «по политическим мотивам».
Известно, что Дональд Трамп пытался предотвратить выход книги Болтона, заявляя, что тот нарушил соглашение о неразглашении. Тем не менее, публикация все же состоялась.
Джон Болтон занимал пост советника по нацбезопасности с апреля 2018 по сентябрь 2019 года, после чего был отправлен в отставку. В администрации Трампа он считался одним из ключевых сторонников жесткой линии в отношении России, КНДР и Ирана.
После возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 года Болтон сообщил, что лишился охраны Секретной службы, предоставленной ему при Байдене из-за угроз со стороны Ирана. За время второго срока Трампа он не раз критиковал политику главы Белого Дома.