С начала года Россия стала лидером по поставкам нефти в Китай — экспорт сырья в январе-феврале вырос на 23,8% по сравнению с прошлогодними значениями. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР.

Поставки российской нефти в первые два месяца 2023 года превысили 15,68 млн т — около 1,94 млн баррелей в сутки. Это почти на четверть больше показателей аналогичного периода 2022 года (1,57 млн баррелей в сутки).

Импорт саудовской нефти за январь-февраль 2023 года составил 13,92 млн тонн, что эквивалентно 1,72 млн баррелей в сутки — по сравнению с 1,81 млн годом ранее.

Февральский объем импорта из России вырос на 42% в годовом исчислении и на 33,1% превысил объем поставок из Саудовской Аравии, уточняетS&P.

Стоимость импорта российской нефти в феврале в среднем составляла $73,53 за баррель — это на 13,7% ниже, чем годом ранее ($85,23 за баррель). При этом нефть из Саудовской Аравии в феврале 2023 года стоила в среднем $83,15 за баррель.

Как отмечает Reuters, в прошлом году РФ была вторым по величине поставщиком сырой нефти в Китай, отгрузив 86,2 млн тонн. Лидирующим же экспортером нефти в КНР была Саудовская Аравия — страна поставила Пекину 87,49 млн тонн сырой нефти в течение года, что эквивалентно 1,75 млн баррелей в сутки.

Причина роста — скидки и ценовой потолок

По данным Reuters, одна из главных причин увеличения спроса на российскую нефть — дисконтные цены, которые предоставляет РФ. Китайские импортеры с февраля 2022 года закупают российскую сырую нефть с большими скидками.

В первые месяцы после начала конфликта РФ и Украины консалтинговая фирма Transversal Consulting сообщила, что ряд компаний, занимающихся торговлей сырьевыми товарами, таких как Glencore и Vitol, предлагали скидки в размере $25-30 долларов за баррель за смесь российской эталонной марки Urals. Сейчас, по данным аналитиков портала Oil Price, скидка может достигать 40% от стоимости.

Продажа нефти по дисконтной цене — вынужденная мера, которая позволяет РФ торговать сырьем после того, как в декабре 2022 года страны G7 ввели ценовой потолок на российскую нефть в размере $60 за баррель. По данным аналитиков S&P, после того, как в декабре ценовой потолок вступил в силу, китайские покупатели на некоторое время прекратили закупки и обратились за разъяснениями по логистике и торговому финансированию, но затем резко увеличили закупки, чтобы воспользоваться обильным предложением.

В числе основных бенефициаров снижения цен на российскую нефть, как уточняет Reuters, стали частные китайские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в провинции Шаньдун. Так, по данным агентства, в январе российская нефть марки ESPO с поставкой в феврале была закуплена со скидкой $8 по отношению к эталону европейской биржи ICE марки нефти Brent.

Пекин также нарастил импорт сырой нефти из Малайзии на 144,2% по отношению к данным прошлого года — поставки достигли уровня в 0,65 млн баррелей в сутки.

Как полагают аналитики агентства Bloomberg, до конца 2023 года КНР может нарастить импорт российской нефти еще на 500 тыс. баррелей — до 2,2 млн баррелей в сутки. Импорт может дойти и до уровня в 2,5 млн баррелей в сутки если поставки марки Urals увеличатся.

Ранее Reuters сообщало, что морской импорт российской нефти в Китай должен достичь рекорда в марте — китайские НПЗ воспользовались низкими ценами на сырье на фоне восстановления внутреннего спроса на топливо.