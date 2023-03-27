В 2022 году, омраченном войной России с Украиной, остались без внимания многие внутренние проблемы Европы, в том числе исламофобия. Прошедший год также разоблачил «стереотипное отношение» европейцев к беженцам. Об этом пишет агентство «‎Анадолу»‎ со ссылкой на данные Европейского отчета об исламофобии (EIR).

Энес Байраклы, профессор Турецко-немецкого университета и соредактор отчета, сообщил, что в отчете рассмотрены 23 страны, обсуждаются антимусульманские заявления в национальных СМИ, расизм в законах и политике.

Отметив, что война также продемонстрировала двуличие Европы, Байраклы сказал:

«Война с Украиной обнажила расистскую политику Европы по отношению к беженцам и иммигрантам из исламского мира. До сих пор дискурс сводился к тому, что Европа не может принять новых беженцев, потому что она была переполнена‎, — пояснил профессор. — Мусульман не принимают в Европе, для них закрыты границы, в Восточном Средиземноморье и Эгейском море гибнут тысячи людей, их лодки тонут, а их жизни никто не спасает».

Отчет был представлен на вебинаре, в панели участвовали четыре автора, в том числе Фарид Хафез, профессор колледжа Уильямс в Массачусетсе, США. На мероприятии обсуждалось состояние исламофобии во Франции, Бельгии, Австрии и Нидерландах.

Спикер Каутар Наджиб заявил, что 2022 год во Франции был особенно исламофобским в политической и медийной сфере, особенно во время президентских выборов. «Исламофобия широко распространена в политике и даже закреплена в законах. Таким образом, вместо законов, защищающих религиозные и этнические меньшинства, у нас много дискриминационных законов», — констатировал эксперт.

В докладе отмечается резолюция ООН, объявляющая 15 марта Международным днем борьбы с исламофобией.

Усиление исламофобии в отдельных странах

Авторы доклада утверждают, что политика остается основной движущей силой исламофобии. При этом 584-страничный отчет указывает среди проявлений нетерпимости к мусульманам последствия продолжающейся войны в Украине, освещение чемпионата мира по футболу в Катаре европейскими СМИ, а также то, как развивалось антимусульманское законодательство и меры в таких странах, как Франция и Австрия.

Согласно анализу, Франция продолжила свой путь подавления мусульман, а политика «систематической обструкции» правительства Макрона привела к тому, что власти получили контроль над 1727 мусульманскими учреждениями, закрыли 118 и конфисковали €10 млн в период с января по август 2022 года.

В Бельгии министр юстиции оказал давление на ведущего имама Большой мечети Брюсселя, чтобы тот ушел в отставку. В случае отказа министр угрожал, что отменит государственное финансирование мечети.

В Дании предложили запретить ношение хиджаба в начальных школах. Страна также подверглась критике со стороны Европейской комиссии за усиление дискриминации и разжигание ненависти в отношении мусульман.

Тем временем премьер-министр Великобритании Риши Сунак проигнорировал борьбу с исламофобией, защищая правительственную стратегию предотвращения терроризма и поклявшись переориентировать ее на угрозу так называемого «исламского экстремизма». Официальные правительственные данные о преступлениях на почве религиозной ненависти в Великобритании зафиксировали рост криминальных актов на 37%. Всего произошло 8730 случаев, из которых в 42% жертвами оказывались мусульмане.

В Германии полиция зарегистрировала 364 преступления на почве исламофобии. НПО, занимающаяся антимусульманским расизмом в Австрии, сообщила об 1 тыс. случаев преступлений на почве ненависти к мусульманам в прошлом году.