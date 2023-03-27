Предвыборная политика Турции прошла долгий путь с момента основания Республики в 1923 году. Перед президентскими и парламентскими выборами 14 мая в стране вновь растет политический азарт, пишет TRT World.

Никогда раньше так много партий не собирались вместе, чтобы сформировать альянс перед выборами.

Оппозиционная группа «Стол шести», включающая Народно-республиканскую партию (CHP), партию IYI и четыре другие партии, сформировала Национальный альянс. Их цель — бросить вызов президенту Реджепу Тайипу Эрдогану, возглавляющему Народный альянс, куда входят Партия справедливости и развития (АК), Партия националистического движения (MHP) и Партии Великого Единства (BBP). Президент Эрдоган находится у власти с 2002 года.

Так что же означает предвыборный союз?

В демократиях небольшие политические партии нередко объединяются в блоки, чтобы противостоять более сильным противникам, и Турция не исключение. Такие союзы обычно идут двумя путями: политические партии будут соревноваться в избирательных бюллетенях, а затем сформируют коалиции в парламенте — или они будут поддерживать кандидатов друг друга, чтобы получить максимальное количество округов.

До 2018 года турецкий закон не разрешал политическим партиям создавать избирательные союзы для поддержки кандидатов друг друга, претендующих на 600 мест в парламенте. Однако это изменилось в 2021 году с принятием поправки 7393 к Закону о выборах представителей. Теперь политические партии могут вступать в предвыборную борьбу в форме альянса.

Хотя ранее партиям было запрещено создавать избирательные союзы, до принятия нового закона они сотрудничали неофициально.

Например, две партии, желающие работать вместе, не будут выдвигать общего кандидата, а скорее призовут своих избирателей поддержать кандидата от любой из двух сторон с более высокими шансами на победу на выборах. Такой союз позже разделит между собой места в парламенте.

В 1991 году Партия благоденствия (RP) была ведущей партией, и Эрдоган был одним из ее представителей. RP сформировала неформальный союз с Националистической лейбористской партией (Milliyetçi Çalışma Partisi или MCP) — предшественницей нынешней Партии националистического движения (MHP) — вместе с Реформистско-демократической партией (IDP), небольшой националистической консервативной партией.

Хотя ни одна из них не смогла преодолеть 10-процентный барьер самостоятельно, их союз помог трем партиям получить 17% голосов с 62 местами в парламенте от имени Партии благоденствия. Эта тактика считалась значительным достижением турецких консервативных групп в 1990-х.

Благодаря прошлогодней поправке теперь они могут открыто выдвигать единого кандидата, уточняет TRT World.

Снижен электоральный барьер

Одно из положений поправки также снизило минимальный порог голосов, необходимый политической партии для прохождения в парламент.

На прошлых выборах политической группе требовалось не менее 10% голосов, чтобы иметь право выдвигать кандидатов. Теперь этот порог снижен до 7% — это поможет небольшим политическим группам пройти в парламент, не нуждаясь в поддержке альянса.

Минимальный порог был введен в 1980-е, чтобы воспрепятствовать прохождению в парламент разношерстных небольших политических групп, поскольку это мешало законотворческому процессу из-за постоянных споров.

На последних выборах в июне 2018 года партия Эрдогана получила более 52% голосов при поддержке избирателей Народного альянса.

На предстоящие 14 мая президентские выборы альянс из шести партий выдвинул единым кандидатом Кемаля Кылычдароглу, лидера CHP. Кылычдароглу возглавляет партию с 2010 года.