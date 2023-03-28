Норвежский Nammo, один из крупнейших в Европе производителей боеприпасов, столкнулся с препятствием на пути к запланированному расширению своего крупнейшего завода, пишет Financial Times.

По данным издания, виновником Nammo называет новый центр обработки данных для TikTok — он использует всю лишнюю электроэнергию в этом районе, что мешает расширению производства.

«Мы обеспокоены, потому что видим, что нашему будущему росту мешает хранение видео с кошками», — заявил Мортен Брандтцег, исполнительный директор Nammo.

Как отмечает FT, мировой спрос на боеприпасы вырос из-за войны РФ и Украины. По словам Брандтцега, спрос на артиллерийские снаряды возрос более чем в 15 раз.

Киев каждый день использует около 6 тыс. патронов — это эквивалентно годовому заказу небольшой европейской страны. Норвежская Nammo хотела бы расширить производство и выпускать до 65 тыс. патронов в сутки, если бы могла.

Брандтцег отметил: европейская промышленность по производству боеприпасов должна инвестировать €2 млрд в новые заводы только для того, чтобы удовлетворить спрос со стороны Украины, не говоря уже о других европейских странах. «Мы видим необычайный спрос на нашу продукцию, которого никогда не было в нашей истории», — подчеркнул представитель Nammo.

Он уточнил: фирма нуждается в большем количестве электроэнергии, чтобы производить боеприпасы для норвежских вооруженных сил, а также Украины и союзников по НАТО. Компания разместила свои цеха в бизнес-парке Rafoss — там она могла получать дешевую электроэнергию от местных гидроэлектростанций.

Из-за растущего спроса и объема производства Nammo планировала расширить цеха, однако местная интернет-компания пообещала выделить свободные мощности в энергосистеме для дата-центра TikTok.

По данным FT, дата-центр этой соцсети может потреблять до 1,3 ТВт электричества в год — это эквивалентно 0,5% от общего потребления электроэнергии во всей Норвегии. Оборонная фирма Nammo предполагает, что ей потребуется от 30 МВт до 40 МВт.

«Если мы не получим доступ к электричеству, Nammo не сможет расширить (производственные) мощности, в чем мы остро нуждаемся. Власти должны выбрать между хранением видео с кошками и обеспечением критически важных социальных функций», — заявил Брандтцег.

На вопрос, было ли совпадением то, что китайская компания по сути останавливает расширение оборонной компании, Брандтцег ответил: «Я не исключаю, что это не чистое совпадение, что эта деятельность (намеренно) близка к оборонной компании. Я не могу этого исключить».

В этом году TikTok построит в Норвегии три центра обработки данных с возможностью добавления еще двух к 2025 году в Хамаре, в 25 км к востоку от Рауфосса, сообщил в этом месяце норвежский поставщик центров обработки данных Green Mountain.