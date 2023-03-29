Когда-то первая столица Османской империи, Бурса сейчас — один из самых известных культурных и туристических центров Турции, пишет TRT World. Это четвертый по величине (после Стамбула, Анкары и Измира) город страны. Он привлекает десятки тысяч туристов на свои горнолыжные курорты, расположенные среди живописных пейзажей.

После почти двухлетнего перерыва, вызванного пандемией коронавируса, туристы со всего мира вновь стекаются в Бурсу, известную своей поразительной османской архитектурой XIV и XV веков. В 2022 году город принял 2 млн иностранных гостей.

Большинство роскошных памятников Бурсы, первой столицы Османской империи на протяжении почти 30 лет, за прошедшие семь веков прекрасно сохранились.

Из Стамбула до Бурсы можно добраться на пароме за два часа. Это идеальное место для отдыха от суеты большого города. Бурса расположена вдоль побережья Мраморного моря, здесь проживает более 3 млн человек.

Из верхней части города можно насладиться захватывающими видами сверкающих серебром кирпичных минаретов города.

Достопримечательности города — от усыпальниц до мечетей и изысканной плитки — в основном имеют зеленый цвет, или yeşil (йешиль) по-турецки — и гармонируют с зеленью окрестных лесов. Французский писатель-востоковед Пьер Лоти посетил город в 1894 году и описал Бурсу как «вечнозеленый рай весны прошлого».

Бурса стоит на пересечении исторических путей пряностей и шелка — древних торговых маршрутов, которые соединяли Запад с восточным миром, рассказал TRT World мэр Бурсы Алинур Актас.

Выдающаяся достопримечательность центра города — Большая мечеть, которую часто называют «Айя-Софией Бурсы» — отсылкой к достопримечательности Стамбула. Мечеть в Бурсе была построена в XIV веке четвертым османским султаном Баязидом I, ее считают доказательством социально-политической эволюции города на протяжении веков. На большом куполе мечети насчитывается 192 произведений каллиграфического искусства.

За пределами мечети можно увидеть покупателей, бродящих по району Ханлар (хан — в переводе с турецкого это «‎‎постоялые дворы» или рынки под открытым небом) площадью 450 гектаров. Район с 2014 года включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Организация отметила уникальное сочетание базаров, мечетей, старых исламских школ или медресе, хаммамов, старинных фонтанов и открытых площадей, а также «ханов».

На постоялом дворе Коза хан торгуют шелком с XV века, его называют самым ярким среди всех ханов за красочный набор материалов внутри. Большая часть двухэтажного рынка пестрит шелковой одеждой и шарфами, продавцы торгуются с туристами и местными жителями.

Мост Ирганди, построенный в 1442 году, расположен всего в нескольких минутах ходьбы от исторического центра Бурсы. Ирганди — один из четырех мостов в мире, на котором расположен целый рынок. Он выдержал испытание временем, пережив войну и даже землетрясение силой 7,5 балла в 1855 году.

Когда-то здесь располагались ткацкие станки. Сейчас же комнаты на вершине моста служат турецкими ремесленными мастерскими для марморирования (так называется техника нанесения на предмет мраморной структуры с помощью акриловых красок) и каллиграфии.

Бурса также предлагает кулинарные прелести, которых нет в Стамбуле — например, сира, особый красный виноградный сок. Или знаменитое тахинли пиде — карамелизированное печенье со сладкой пастой тахини, турецкой приправой из молотого кунжута. В местные пекарни вокруг старых мечетей за тахинли пиде выстраиваются длинные очереди.

В 40 минутах езды от центра Бурсы расположен горнолыжный курорт Улудаг. С декабря по март это популярное место для любителей снега и зимних видов спорта. В последние годы Улудаг привлекает посетителей со всего мира, от Катара до Великобритании. Впечатляющие 2500 метров над уровнем моря, трассы для катания на лыжах и сноуборде и канатная дорога — первая в Турции. Она работает с 1963 года.

Неудивительно, что Бурса, чья история насчитывает свыше 8500 лет, была названа культурной столицей тюркского мира в 2022 году, уточняет Актас в беседе с TRT World.