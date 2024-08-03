Иман Хелиф из Алжира одержала победу над венгеркой Лукой Анной Хамори в четвертьфинале олимпийского турнира по боксу в весовой категории до 66 кг. Это гарантировало Алжиру первую олимпийскую медаль в боксе с 2000 года.

25-летняя Хелиф доминировала в первых двух раундах, все судьи признали ее победу. В финальном раунде она действовала более осторожно, но сохранила преимущество и победила единогласным решением.

Победа Хелиф была одержана на фоне споров о ее допуске к соревнованиям. В 2023 году она была дисквалифицирована на чемпионате мира из-за нарушения правил Международной ассоциации бокса (IBA), запрещающих спортсменам с XY-хромосомами участвовать в женских соревнованиях. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) разрешил ей выступать на Олимпиаде.

В своем первом бою на этих Играх Хелиф одержала быструю победу над итальянкой Анжелой Карини, которая отказалась от боя через 46 секунд после начала. Это вызвало новую волну критики в социальных сетях, в том числе от известной писательницы Дж.К.Роулинг.

Тренер Хелиф, Мохамед Шауа, прокомментировал ситуацию: «Это тяжело, она много страдала - и в детстве, и сейчас, как чемпионка, она так много страдала во время этих игр. Где человечность? Где ассоциации по защите прав женщин? Она жертва».

Президент МОК Томас Бах заявил, что «никогда не было сомнений» в праве Хелиф участвовать в Олимпийских играх в Париже.

Хелиф выразила благодарность за поддержку: «С Божьей помощью мы продолжим бороться за мою страну, которую я люблю больше всего».

В полуфинале Хелиф встретится с тайской спортсменкой Джанджай Суванафенг. Бой состоится во вторник.