Twitter лишил аккаунт The New York Times синей галочки верифицированного пользователя после того, как медиа-организация отказалась платить за получение значка. Этот шаг вызвал спор между руководством NYT и главой Twitter Илоном Маском — газета недовольна, что гигант соцсетей взимает плату за галочки для проверенных учетных записей.

После того, как Twitter лишил галочки NYT — одно из крупнейших и влиятельнейших в мире изданий — пользователи задаются вопросом, удалит ли соцсеть значки и других организаций, если они также откажутся платить.

Пользователи и аналитики Twitter отреагировали на решение Илона Маска неоднозначно.

Журналист Аарон Рупар не согласился с решением соцсети и заявил: подписка на NYT обеспечивает хороший контент пользователям во всем мире.

«Плата за значок Twitter Blue дает вам возможность вести треды с платным подтвержденным аккаунтом некоего ElonFan69420 и его 11 подписчиками, и не более того. Другими словами, это ложная эквивалентность», — пишет журналист.

Основатель и генеральный директор Epic Games Тим Суини, напротив, поддержал решение Маска.

«Twitter, дающий верифицированные значки только элите и друзьям сотрудников соцсети, был неправильным. Демократизация проверки за $8 — это хорошо. Относиться ко всем одинаково — принцип. Что за компания продает продукт, но бесплатно отдает его элите? Это просто странно», — написал Суини в своем аккаунте, который, кстати, получил значок верификации.

Тони Уэбстер, онлайн-журналист, считает, что решение Twitter лишить газету NYT синей галочки похоже на то, что «мы стреляем в одного заложника, чтобы послать сигнал, что мы настроены супер-пупер серьезно‎»‎.

Источник дохода

Twitter снял галочку верификации только с аккаунта New York Times. Учетные записи других СМИ пока сохраняют свои синие значки. Ранее NYT публично объявила, что не будет ни ежемесячно оплачивать возможность иметь галочку, ни возмещать журналистам издания траты за их верифицированные аккаунты.

Вслед за газетой другие медиахолдинги США — CNN, AP, The Washington Post — также заявили, что не собираются платить за галочку.

Любой пользователь соцсети может добавить синий значок верификации Twitter Blue в свой аккаунт, заплатив соцсети $8 в месяц. Но сумма доходит до $1 тыс. для организаций и $50 в месяц для каждого филиала организации или учетной записи сотрудников.

По словам представителей Twitter, галочка предлагает подписчикам возможность улучшить и настроить свой опыт работы с соцсетью. Это нововведение Маска направлено на то, чтобы помочь компании получать доход, предоставляя подписчикам некоторые эксклюзивные функции, что имеет значение для ряда пользователей платформы.

Некоторые знаменитости посчитали некомфортным нововведение Маска. Так, звезда баскетбола Леброн Джеймс, имеющий более 52 млн фолловеров в Twitter, написал: «Думаю, моя синяя [галочка] скоро исчезнет, потому что, если вы меня знаете, я не собираюсь за нее платить».

Око за око

NYT имеет 55 млн подписчиков в Twitter — это 24-й по популярности аккаунт в соцсети. Маск нацелился на газету, назвав ее контент «пропагандой».

«Кроме того, их новостная лента (feed) — это твиттер-эквивалент диареи. Это нечитаемо. У них было бы гораздо больше реальных подписчиков, если бы они публиковали только свои лучшие статьи. То же самое относится ко всем публикациям», — написал Маск.

Ни глава соцсети, ни его офис так и не ответили, будет ли Twitter продолжать лишать галочек и другие медиа или нет.

С другой стороны, New York Times и другие ведущие СМИ давно имеют зуб на на Маска, особенно после того, как миллиардер купил Twitter в октябре 2022 года. Медиамагнат пообещал внести радикальные изменения и выявить нарушения, допущенные предыдущей администрацией. В частности, Маск опубликовал отчеты о том, как правительство США давало указание предыдущей администрации Twitter запрещать или скрывать учетные записи и темы, особенно в период пандемии Covid-19.

Однако после того, как Маск получил руководство соцсетью, ошибок меньше не стало — как сообщает Yahoo News, из опубликованного кода алгоритма Twitter следует, что соцсеть намеренно занижает рейтинги постов о войне в Украине или продвигающие украинскую позицию. При этом алгоритм намеренно завышает и показывает пользователям все публикации самого Маска и приближенных к нему VIP-персон.

1 апреля Twitter сменил логотип — вместо синей птицы, которая использовалась с 2012 года, на заглавной странице соцсети теперь красуется пес шиба-ину из популярного интернет-мема. Этот же пес — символ криптовалюты Dogecoin, чья стоимость взлетела на 30% после решения Маска изменить логотип Twitter.

По сообщению CNN, логотип пса появился на сайте соцсети через два дня после того, как Маск попросил судью отклонить иск против него на сумму $258 млрд по обвинению в создании финансовой пирамиды для поддержки Dogecoin.