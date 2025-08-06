ПОЛИТИКА
2 мин чтения
Зеленский обсудил с Трампом перспективы мира
Телефонный разговор с участием президента США и европейских лидеров касался переговоров в Москве
Зеленский обсудил с Трампом перспективы мира
Президент Украины Владимир Зеленский / Social Media
6 августа 2025 г.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором также участвовали неназванные европейские лидеры. Обсуждение было посвящено итогам встречи в Москве представителя Трампа Стивена Виткоффа и президента России Владимира Путина.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров однозначна и заключается в том, что война должна завершиться на честных условиях.

«Мы обсудили то, что было озвучено в Москве. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен прочный и надежный мир. Россия должна прекратить войну, которую сама начала», — написал он.

Беседа прошла во время возвращения Зеленского с линии фронта в Сумской области. Он выразил благодарность европейским лидерам за поддержку и подчеркнул важность совместных усилий для достижения мира.

Рекомендуется

Глава Украины отметил, что его страна продолжит отстаивать независимость, стремясь к долгосрочному миру. Он также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в конфликте.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал встречу своего представителя Стивена Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным «весьма продуктивной». По его словам, в ходе переговоров был достигнут «значительный прогресс», о чем он проинформировал некоторых европейских союзников, подчеркнув, что «все согласны с необходимостью завершения войны».

Белый дом сообщил, что встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно, а российская сторона выразила готовность продолжать диалог с США. Однако, несмотря на позитивный настрой переговоров, в пятницу ожидается введение вторичных санкций против России, как подтвердил представитель администрации, цитируемый агентством Reuters.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us