Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором также участвовали неназванные европейские лидеры. Обсуждение было посвящено итогам встречи в Москве представителя Трампа Стивена Виткоффа и президента России Владимира Путина.

Зеленский подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров однозначна и заключается в том, что война должна завершиться на честных условиях.

«Мы обсудили то, что было озвучено в Москве. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен прочный и надежный мир. Россия должна прекратить войну, которую сама начала», — написал он.

Беседа прошла во время возвращения Зеленского с линии фронта в Сумской области. Он выразил благодарность европейским лидерам за поддержку и подчеркнул важность совместных усилий для достижения мира.