Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом, в котором также участвовали неназванные европейские лидеры. Обсуждение было посвящено итогам встречи в Москве представителя Трампа Стивена Виткоффа и президента России Владимира Путина.
Зеленский подчеркнул, что позиция Украины и ее партнеров однозначна и заключается в том, что война должна завершиться на честных условиях.
«Мы обсудили то, что было озвучено в Москве. Украина обязательно защитит свою независимость. Нам всем нужен прочный и надежный мир. Россия должна прекратить войну, которую сама начала», — написал он.
Беседа прошла во время возвращения Зеленского с линии фронта в Сумской области. Он выразил благодарность европейским лидерам за поддержку и подчеркнул важность совместных усилий для достижения мира.
Глава Украины отметил, что его страна продолжит отстаивать независимость, стремясь к долгосрочному миру. Он также поблагодарил всех, кто поддерживает Украину в конфликте.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал встречу своего представителя Стивена Виткоффа с президентом России Владимиром Путиным «весьма продуктивной». По его словам, в ходе переговоров был достигнут «значительный прогресс», о чем он проинформировал некоторых европейских союзников, подчеркнув, что «все согласны с необходимостью завершения войны».
Белый дом сообщил, что встреча Виткоффа с Путиным прошла успешно, а российская сторона выразила готовность продолжать диалог с США. Однако, несмотря на позитивный настрой переговоров, в пятницу ожидается введение вторичных санкций против России, как подтвердил представитель администрации, цитируемый агентством Reuters.