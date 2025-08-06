ПОЛИТИКА
1 мин чтения
Первая леди Армении прочтет книгу президента Турции
Анна Акопян проявила интерес к книге президента Эрдогана «Более справедливый мир возможен»
Первая леди Армении прочтет книгу президента Турции
Премьер-министр Никол Пашинян и первая леди Армении Анна Акопян / Social Media
6 августа 2025 г.

Первая леди Армении Анна Акопян, супруга премьер-министра Никола Пашиняна, объявила, что планирует прочитать книгу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен». Об этом она сообщила в соцсетях, рассказав о своих читательских предпочтениях.

В настоящее время Акопян читает книгу президента Китая Си Цзиньпина «Управление Китаем», которую планирует завершить до конца августа. После этого она намерена приступить к книге президента Эрдогана.

Акопян отметила, что за последние два-три года она прочитала ряд книг, написанных политическими деятелями или авторами, близкими к политике, включая произведения Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо, Мишель Обамы и других.

Рекомендуется

Недавно первая леди закончила чтение бестселлера 2025 года «Теория отпущения» Мела Роббинса, который был переведен на 50 языков и продан тиражом около 6 миллионов экземпляров за полгода. Акопян подчеркнула, что стремление к самообразованию остается для нее важным приоритетом.

В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турецком доме в Нью-Йорке и вручил армянскому лидеру свою книгу «Более справедливый мир возможен», которая посвящена широкому спектру глобальных проблем, главным образом вопросу реформирования Совбеза ООН.

Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us