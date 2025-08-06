Первая леди Армении Анна Акопян, супруга премьер-министра Никола Пашиняна, объявила, что планирует прочитать книгу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен». Об этом она сообщила в соцсетях, рассказав о своих читательских предпочтениях.
В настоящее время Акопян читает книгу президента Китая Си Цзиньпина «Управление Китаем», которую планирует завершить до конца августа. После этого она намерена приступить к книге президента Эрдогана.
Акопян отметила, что за последние два-три года она прочитала ряд книг, написанных политическими деятелями или авторами, близкими к политике, включая произведения Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо, Мишель Обамы и других.
Недавно первая леди закончила чтение бестселлера 2025 года «Теория отпущения» Мела Роббинса, который был переведен на 50 языков и продан тиражом около 6 миллионов экземпляров за полгода. Акопян подчеркнула, что стремление к самообразованию остается для нее важным приоритетом.
В сентябре президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Турецком доме в Нью-Йорке и вручил армянскому лидеру свою книгу «Более справедливый мир возможен», которая посвящена широкому спектру глобальных проблем, главным образом вопросу реформирования Совбеза ООН.