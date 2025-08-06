Первая леди Армении Анна Акопян, супруга премьер-министра Никола Пашиняна, объявила, что планирует прочитать книгу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана «Более справедливый мир возможен». Об этом она сообщила в соцсетях, рассказав о своих читательских предпочтениях.

В настоящее время Акопян читает книгу президента Китая Си Цзиньпина «Управление Китаем», которую планирует завершить до конца августа. После этого она намерена приступить к книге президента Эрдогана.

Акопян отметила, что за последние два-три года она прочитала ряд книг, написанных политическими деятелями или авторами, близкими к политике, включая произведения Эммануэля Макрона, Джастина Трюдо, Мишель Обамы и других.