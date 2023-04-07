4 апреля состоялась официальная церемония вступления Финляндии в Североатлантический альянс. Это случилось почти через год после подачи заявки на вступление. По сути, это стало возможным только после того, как Анкара подтвердила со своей стороны, что Хельсинки выполняет данные на саммите НАТО 28 июня в Мадриде обещания, которые были закреплены меморандумом.

В некотором смысле вступление Финляндии в НАТО и обретение ею статуса 31-го государства альянса стало формальным закреплением и так довольно солидной интегрированности страны во внутринатовские процессы. Официально, сохраняя с 1948 года статус нейтрального государства, с середины 1990-х Финляндия стала сближаться с НАТО. В частности, в 1994 году она присоединилась к программе альянса «Партнерство ради мира», отправив своих миротворцев в Афганистан и Косово.

Затем вооруженные силы Финляндии стали постепенно переходить на стандарты НАТО, а представители страны — регулярно присутствовать на саммитах и встречах Альянса высокого уровня. В сентябре 2014 года Финляндия и Швеция подписали с НАТО договор о военной помощи, подразумевающий значительное углубление сотрудничества. С 2021 года Финляндия стала тратить более 2% ВВП на оборонные расходы, опередив в достижении этого принятого в НАТО целевого показателя некоторых реальных членов альянса. В начале 2022 года Финляндия заключила с США сделку на покупку 64 многоцелевых истребителей F-35 (на сумму почти €8,5 млрд).

При этом население самой страны всегда сдержанно относилось к перспективе пополнять ряды НАТО. Еще в январе 2022 года, по данным опроса газеты Helsingin Sanomat, за вступление в организацию высказывались лишь 28% финнов. Ситуация кардинально изменилась после начала войны в Украине.

К моменту подачи Финляндией заявки на присоединение к НАТО, по информации телерадиокомпании YLE, за вступление в альянс высказывались уже 76% опрошенных. Президент страны Саули Ниинистё открыто заявлял о прямой связи действий России в Украине с возникшим стремлением Финляндии войти в состав НАТО. К ноябрю 2022 года число сторонников вступления в НАТО в стране выросло до 78%. А в феврале 2023-го, по данным Ilta-Sanomat, более половины финнов высказались за ускоренное присоединение к Альянсу, то есть не дожидаясь Швеции.

Не против кого-то

Комментируя официальное вступление Финляндии в Североатлантический альянс, Ниинистё подчеркнул, что это ни в коем случае не направлено против какой-либо страны. «Членство Финляндии в НАТО не направлено против кого бы то ни было. Оно также не меняет основы или цели внешней политики и политики безопасности государства. Финляндия — стабильная и предсказуемая скандинавская страна, стремящаяся к мирному разрешению споров. Принципы и ценности, важные для Финляндии, и в будущем будут определять нашу внешнюю политику», — говорится в его заявление по случаю вхождения страны в состав альянса.

Также, по сообщениям агентства Bloomberg со ссылкой на источники, командование НАТО не планирует формировать боевые группы альянса на территории Финляндии и таких запросов не было со стороны Хельсинки. Наоборот, военнослужащие нового члена НАТО должны быть готовы к переброске в другие страны альянса. Источник агентства добавил, что в связи с этим финскому командованию придется уделять внимание тренировкам, материально-техническому обеспечению, поддержанию способности к ведению длительных боевых действий.

Реакция России

Россия с самого начала ожидаемо негативно, но сдержанно высказывалась об изъявленном Финляндией и Швецией желании вступить в НАТО. Российские представители при этом обещали «учитывать в своем военном планировании», если все-таки новое расширение альянса состоится. Теперь же, когда оно состоялось, риторика стала несколько более решительной, хотя и выжидательной. Так, комментируя новости о прошедшей официальной церемонии приема Финляндии в альянс, спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва расценивает присоединение этой соседней страны как «очередное обострение ситуации».

«Расширение альянса — это посягательство на безопасность и «на национальные интересы Российской Федерации», — сказал он. При этом Песков подчеркнул, что вхождение Финляндии в состав альянса и потенциальное вступление в него Украины несравнимы. «Ситуация с Финляндией коренным образом отличается от ситуации с Украиной <…>. Финляндия никогда не становилась анти-Россией, и с Финляндией у нас никогда не было споров», — отметил представитель Кремля.

По его словам, это толкает Россию на принятие необходимых контрмер как тактических, так и стратегических. Пока уточнений о том, какие именно они будут, со стороны официальных представителей не последовало. Однако, в частности, заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко заявил ТАСС, что работа над формулированием мер реагирования уже ведется.

Как полагает российский военный эксперт Михаил Ходаренок, в первую очередь будут наращиваться возможности средств сухопутных и береговых войск РФ. Также, по его мнению, существенно может увеличиться и группировка ракетных войск и артиллерии, в состав которой могут войти ракетные бригады «Искандер-М» и артиллерийские бригады большой мощности, имеющие на оснащении ядерные боеприпасы.

Кроме того, по мнению аналитиков, Москва будет учитывать возможности нанесения ударов высокоточным оружием большой дальности по объектам на территории Финляндии и Швеции. Ходаренок даже не исключает возможности ядерно-минных заграждений вдоль границы России с новыми членами НАТО, учитывая значительное превосходство Североатлантического альянса в обычных вооружениях.

По словам главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктора Бондарева, Россия еще до вступления Финляндии в НАТО приняла предупредительные меры по увеличению численности армии в Карелии, усилению противовоздушной обороны и охраны границ. При этом другие российские аналитики считают, что вхождение Финляндии в состав НАТО не повлечет радикальных изменений в обеспечении евроатлантической безопасности.