Министерство иностранных дел Узбекистана направило официальную ноту в МИД России с требованием установить личность мужчины, который на видео оскорблял таксиста-узбекистанца, называя его «рабом русских», и принять в отношении него законные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов, комментируя инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс в августе.

Инцидент, запечатленный на видео, опубликованном изданием Minval и снятый, предположительно, в Московской области, вызвал возмущение в Узбекистане. На кадрах мужчина кричит на таксиста, унижая его по признаку этнического происхождения.

В ноте, направленной в Москву, Узбекистан просит идентифицировать виновного и привлечь его к ответственности в соответствии с российским законодательством.