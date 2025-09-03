ПОЛИТИКА
Узбекистан направил ноту России
3 сентября 2025 г.

Министерство иностранных дел Узбекистана направило официальную ноту в МИД России с требованием установить личность мужчины, который на видео оскорблял таксиста-узбекистанца, называя его «рабом русских», и принять в отношении него законные меры. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Узбекистана Ахрор Бурханов, комментируя инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс в августе.

Инцидент, запечатленный на видео, опубликованном изданием Minval и снятый, предположительно, в Московской области, вызвал возмущение в Узбекистане. На кадрах мужчина кричит на таксиста, унижая его по признаку этнического происхождения.

В ноте, направленной в Москву, Узбекистан просит идентифицировать виновного и привлечь его к ответственности в соответствии с российским законодательством.

«В частности, проводится проверка по инциденту, вызвавшему широкий общественный резонанс в августе. В связи с этим в МИД России была направлена официальная нота с целью установить личность человека, запечатлённого на видео, и принять в отношении него меры в рамках закона», — отметил Бурханов, добавив, что граждане Узбекистана находятся под защитой государства независимо от их местонахождения.

Бурханов подчеркнул: «МИД регулярно отслеживает информацию в соцсетях и СМИ и взаимодействует с органами зарубежных стран по подобным случаям».

В июне в правительстве Узбекистана также выразили обеспокоенность в связи с применением физической силы во время рейда ОМОНа в московских Сокольниках.

