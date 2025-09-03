Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбу президента Франции Эммануэля Макрона о визите в Израиль накануне ожидаемого признания Парижем палестинского государства, сообщает израильский национальный телерадиовещатель «Кан».
Франция планирует присоединиться к другим западным странам в признании Палестины на Генеральной Ассамблее ООН позже в этом месяце.
По данным «Кан», Макрон хотел совершить краткий визит в Израиль до начала работы Генассамблеи, однако Нетаньяху обусловил его приезд отказом Франции от признания палестинского государства. Макрон это требование отклонил.
Бывший французско-израильский депутат Мейер Хабиб подтвердил, что Макрон недавно направил Нетаньяху запрос о визите, но получил отказ. «Макрон направил сообщение Нетаньяху о желании приехать, но тот ответил, что в текущих обстоятельствах время неподходящее», — цитирует Хабиба «Кан».
Израильский чиновник в вечернем эфире вещателя заявил: «Мы не позволим Макрону усидеть на двух стульях».
Ранее Макрон неоднократно осуждал действия Израиля в Газе, подчеркивая необходимость соблюдения гуманитарных норм и защиты гражданского населения. В июле глава Франции заявил, что европейская страна официально признает Государство Палестина на сессии Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре этого года.
«Я принял решение, что Франция признает Государство Палестина. Я торжественно объявлю об этом на Генеральной Ассамблее ООН в сентябре. Сейчас главное – немедленно прекратить войну в Газе и оказать помощь гражданскому населению», – заявил тогда Макрон.