Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отклонил просьбу президента Франции Эммануэля Макрона о визите в Израиль накануне ожидаемого признания Парижем палестинского государства, сообщает израильский национальный телерадиовещатель «Кан».

Франция планирует присоединиться к другим западным странам в признании Палестины на Генеральной Ассамблее ООН позже в этом месяце.

По данным «Кан», Макрон хотел совершить краткий визит в Израиль до начала работы Генассамблеи, однако Нетаньяху обусловил его приезд отказом Франции от признания палестинского государства. Макрон это требование отклонил.

Бывший французско-израильский депутат Мейер Хабиб подтвердил, что Макрон недавно направил Нетаньяху запрос о визите, но получил отказ. «Макрон направил сообщение Нетаньяху о желании приехать, но тот ответил, что в текущих обстоятельствах время неподходящее», — цитирует Хабиба «Кан».