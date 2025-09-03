Документальная драма «Голос Хинд Раджаб», рассказывающая о гибели пятилетней палестинской девочки, убитой израильскими солдатами в Газе в январе 2024 года, получила 23-минутную стоячую овацию на премьере Венецианского кинофестиваля. Зрители, журналисты, режиссер Каутер Бен Хания и актеры, одетые в черное, плакали во время показа в главном зале на 1032 места, а зал скандировал «Свободу Палестине!».

Фильм повествует о Хинд Раджаб Хамаде, погибшей вместе с шестью родственниками при обстреле их машины в городе Газа. Опубликованные записи ее отчаянных звонков в Красный Полумесяц вызвали международное возмущение.

В январе 2024 года 6-летняя девочка, оказавшаяся запертой в изрешеченной пулями машине вместе с погибшими родственниками в городе Газа, умоляла кого-нибудь спасти ее. Связь с первой машиной скорой помощи была потеряна. Хинд Раджаб, пять членов семьи и двое медиков были найдены мертвыми 12 дней спустя.

«В мировых СМИ погибшие в Газе считаются побочным ущербом, это дегуманизирует, — заявила Бен Хания перед премьерой. — Кино и искусство важны, чтобы дать этим людям голос и лицо».