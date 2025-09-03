Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет прямого послания президенту России Владимиру Путину, но подчеркнул, что его позиция ясна. «Он знает, где я нахожусь. Он примет решение так или иначе, и мы будем либо довольны, либо недовольны».

«И если мы будем недовольны, вы сами увидите, что произойдет», — продолжил Трамп, отвечая на вопрос о его послании Путину во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, добавив, что Соединенные Штаты «еще не перешел ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Россию.

Заявление прозвучало на фоне продолжающихся усилий по урегулированию конфликта в Украине, где Трамп ранее неоднократно выражал намерение добиться мирного соглашения.

Трамп настаивает на прекращении кровопролития в Украине. Выступая в Овальном кабинете, Трамп выразил недовольство количеством погибающих в войне людей.