Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не имеет прямого послания президенту России Владимиру Путину, но подчеркнул, что его позиция ясна. «Он знает, где я нахожусь. Он примет решение так или иначе, и мы будем либо довольны, либо недовольны».
«И если мы будем недовольны, вы сами увидите, что произойдет», — продолжил Трамп, отвечая на вопрос о его послании Путину во время встречи с президентом Польши Каролем Навроцким в Белом доме, добавив, что Соединенные Штаты «еще не перешел ни ко второй, ни к третьей фазе» давления на Россию.
Заявление прозвучало на фоне продолжающихся усилий по урегулированию конфликта в Украине, где Трамп ранее неоднократно выражал намерение добиться мирного соглашения.
Трамп настаивает на прекращении кровопролития в Украине. Выступая в Овальном кабинете, Трамп выразил недовольство количеством погибающих в войне людей.
«Я недоволен тем, сколько людей гибнет каждую неделю. Это люди, у них есть души, у них есть родители. Они прощаются с родителями, и родители больше их не видят... Я хочу, чтобы это прекратилось сейчас», — сказал он.
Тем временем европейские лидеры готовятся к переговорам с Трампом. Елисейский дворец подтвердил, что в четверг, после саммита «Коалиции желающих» в Париже, лидеры, включая президента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона, проведут телефонный разговор с Дональдом Трампом.
По данным AFP, одной из целей встречи является демонстрация способности Европы выполнять свои обязательства перед американскими партнерами, одновременно призывая США сохранять или усиливать давление на Россию.