Практически сразу после появления новостей о разрушительных землетрясениях 6 февраля, потрясших Турцию и Сирию, турецкая диаспора начала собирать и отправлять помощь пострадавшим, пишет TRT World.

Одной из первых стран, откуда в зону бедствия начала поступать гуманитарная помощь, стала Германия, где проживает более 3 млн человек турецкого происхождения. Но именно в ФРГ у членов турецкой диаспоры появился страх за свою жизнь, когда немецкие радикалы подожгли собранные для жертв землетрясения вещи в земле Северный Рейн-Вестфалия на западе страны.

Турция готовится к национальным выборам в мае, чтобы определить лидера и политическую партию, которая будет руководить страной с населением 84 млн человек в течение следующих пяти лет. Кому турецкая диаспора, проживающая в той же Германии, Франции или в других странах, отдаст свои голоса?

Сколько голосов есть у диаспоры?

За пределами Турции постоянно проживают 6,5 млн турок, сообщает TRT World. Из них 3,28 млн имеют право голоса на предстоящих президентских и парламентских выборах. Для сравнения — в Турции число зарегистрированных избирателей превышает 60,9 млн. человек.

На этом фоне голос диаспоры может показаться ничтожным. Но в напряженной гонке, где важен каждый голос, их одобрение может иметь решающее значение, как это было на выборах 2018 года. «Голосование диаспоры не имеет большого значения для результатов выборов, но, тем не менее, голоса экспатриантов многое говорят о том, что турки, живущие за пределами страны, думают о турецкой политике и будущем своей страны», — заявила TRT World Синем Ченгиз, политолог из Катара, изучающая Турцию.

По данным Верховного избирательного совета Турции, голосование диаспоры будет проходить с 27 апреля по 9 мая. На территории Турецкой республики выборы пройдут 14 мая.

Большая часть турецкой диаспоры проживает в Западной Европе. Турецкие рабочие поселились там в 1960-х годах в рамках программы восстановления континента после Второй мировой войны. Они составляют самую большую группу иммигрантов-мусульман в Западной Европе, отмечает TRT.

Турки-экспатрианты впервые участвовали в общенациональном турецком голосовании в августе 2014 года, во время президентских выборов. Правом голоса, согласно закону, обладает каждый эмигрант старше 18 лет, включенный в список избирателей в органах регистрации населения или дипломатических представительствах Турции за рубежом.

Больше всего зарегистрированных избирателей в Германии — 1,4 млн человек. За ней следуют Франция, Нидерланды и Бельгия.

Как обычно голосует диаспора?

Участие диаспоры в избирательном процессе с годами постепенно увеличивалось по мере того, как турецкие власти увеличивали число пунктов, где экспаты могут голосовать. «До 2014 года турки, проживающие за границей, желавшие участвовать в выборах, должны были приезжать в Турцию, чтобы отдать свои голоса. Однако в 2014 году процедуры внешнего голосования упростились — турки, живущие за границей, получили возможность голосовать в дипломатических представительствах Турции в стране, в которой они находились», — уточняет Синем Ченгиз.

Тенденция к увеличению политической вовлеченности диаспоры также совпала с постоянно расширяющимся присутствием Анкары во внешней политике, например, с ролью президента Реджепа Тайипа Эрдогана в открытии коридора для экспорта украинского зерна в разгар конфликта Украины и России.

В 2014 году в президентских выборах за пределами Турции участвовали лишь 0,5 млн человек из 2,8 млн зарегистрированных избирателей. В основном это было связано с логистическими проблемами: кабины для голосования были установлены в городских центрах, и избиратели, впервые пришедшие на выборы, были сбиты с толку процессом. На том голосовании победил Эрдоган, набравший 62,5% голосов экспатов.

Явка на парламентских выборах, состоявшихся в 2015 году, выросла — это связано с тем, что власти Турции открыли больше избирательных участков за рубежом, а продолжительность голосования увеличилась. Тогда в голосовании участвовали более 1 млн членов диаспоры. Партия справедливости и развития (ПСР) Эрдогана по итогам тех выборов вновь вышла на первое место.

В конституционном референдуме 2017 года, направленном на упорядочение работы президента, участвовали уже 1,4 млн избирателей, проживающих за пределами Турции. На президентских и парламентских выборах 2018 года, на которых ПСР в очередной раз получила большинство при помощи своих союзников, диаспора еще больше нарастила свое участие — голоса отдали свыше 3 млн проживающих за рубежом турков.

Что побуждает диаспору голосовать?

Исследователи Себнем Косер Акчапар и Дамла Байрактар Аксель в своей совместной статье утверждают, что роль турецкой диаспоры усилилась в начале 2000-х, когда ПСР поняла ее важность для проектирования «‎мягкой силы»‎ Анкары за рубежом. Примерно в то же время Турция активизировала усилия по вступлению в Европейский союз.

За последние два десятилетия Анкара значительно расширила свое дипломатическое присутствие на международном уровне, увеличив количество зарубежных миссий со 163 в 2002 году — до 236 в 2017-м. Нехватка или полное отсутствие политиков с турецкими корнями в Европе — вот, возможно, главная причина того, почему растет вовлеченность диаспоры в избирательные процессы в Турции.

Например, в 1990-х в Нидерландах было больше политиков, имевших суринамские корни, нежели тех, кто имел турецкое происхождение — хотя турок в стране проживало значительно больше. В Суринаме, крошечной южноамериканской стране, проживает немногим более 0,5 млн человек. А одних только зарегистрированных турецких избирателей в Нидерландах более 260 тыс., подчеркивает TRT.

Тюркофобия была особенно заметна во время Брекзита — тогда правые политики распространяли ложь о толпе турецких мигрантов, якобы пытающихся попасть в Великобританию. «Исследования показывают, что турки, которые чаще сталкиваются с дискриминацией в странах, в которых они проживают, с большей вероятностью руководствуются популистскими и националистическими высказываниями, исходящими с их родины. Однако не все турки в Европе чувствуют то же самое; это также зависит от социально-политической среды каждого европейского государства», — отмечает политолог Ченгиз.