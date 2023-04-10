Новость о том, что Россия планирует разместить свое тактическое ядерное оружие в Беларуси, появилась ровно две недели назад — в интервью президента Владимира Путина журналисту главного канала страны, Россия-24, Павлу Зарубину. Тогда российский президент заявил, что возмущен решением Великобритании о поставке Украине боеприпасов с обедненным ураном, и считает необходимым принять ответные меры, так как, по его словам, «так или иначе это связано с ядерными технологиями». Впрочем, как отмечают эксперты, радиационное загрязнение от применения таких боеприпасов не очень велико.

Как заверил Путин, у России есть «без преувеличения сотни тысяч таких снарядов», но российские военные их пока не применяли и, видимо, не собираются. Зато российский президент вспомнил, что его белорусский коллега Александр Лукашенко «давно ставит вопрос о том, чтобы разместить на территории Белоруссии российское тактическое ядерное оружие».

«В этом смысле Александр Григорьевич прав, он говорит: «Ну слушайте, мы же ваши ближайшие союзники. Почему американцы своим союзникам делают и на их территории размещают?» Учат, кстати говоря, их экипажи, их летчиков использовать при необходимости этот вид вооружений, – пересказал Путин разговор со своим коллегой. – Мы договорились, что при необходимости мы сделаем то же самое, не нарушая своих обязательств, хочу это подчеркнуть, не нарушая своих международных обязательств по нераспространению ядерного оружия».

Это заявление прозвучало весьма удивительно хотя бы потому, что буквально накануне в Москву приезжал председатель КНР Си Цзиньпин. В его совместном заявлении с Путиным говорится, что «все ядерные державы не должны размещать ядерное оружие за пределами национальных территорий и должны вывести все размещенное за рубежом ядерное оружие». На аргумент о том, что ядерное оружие за пределами своей страны также размещает США, заочно ответила заместитель Генерального секретаря ООН по вопросам разоружения Изуми Накамицу. По ее словам, американские боеголовки были размещены еще до вступления в силу Договора о нераспространении ядерного оружия, в то время как Россия будет первой страной, решившейся на такой шаг после 1970 года.

Разумеется, тактическое ядерное оружие бывает очень разным и какое именно будет размещено в Беларуси, мы можем только догадываться. Владимир Путин рассказал, что Минск уже получил ракетные комплексы «Искандер», способные нести ядерные боезаряды, а также что российские специалисты модернизировали 10 белорусских самолетов в качестве носителей тактических ядерных боеприпасов.

ОТРК «Искандер» — явно не то оружие, которым можно грозить коллективному Западу с белорусской территории. Дальность полета ракеты — всего 500 километров, что дает возможность поражать цели только в Польше, Латвии, Литве и Украине. С учетом других, более совершенных ядерных вооружений и радиуса полета ракет, которые есть у России, эта мера выглядит не слишком убедительной.

С самолетами ситуация несколько сложнее. Исходя из имеющейся информации, экспертам приходится лишь гадать, какие именно вооружения можно разместить на боевых машинах, имеющихся в распоряжении Минска. «У Беларуси есть самолеты Су-25 и Су-30. Руководство Беларуси также говорило об использовании Су-24, снятых с вооружения около 10 лет назад. Но, так как российский министр обороны Шойгу говорил о «самолетах штурмовой авиации», мы склоняемся именно к Су-25, — рассуждает в беседе с TRT на русском старший научный сотрудник института ООН по исследованию проблем разоружения Андрей Баклицкий. — Мне неизвестно, чтобы на таких самолетах размещали какие-либо крылатые ракеты класса «воздух-поверхность», способные нести ядерный заряд. Поэтому скорее всего речь идет об обычных гравитационных бомбах, реальная применимость которых в наше время сильно ограничена. Ведь самолет, несущий ее к цели, может быть сбит системами ПВО».

Была надежда, что какая-то новая информация о размещении тактического ядерного оружия появится на заседании Высшего Государственного Совета Союзного государства России и Беларуси, ради которого Александр Лукашенко 6 апреля приезжал в Москву. Однако, по крайней мере, на открытой части мероприятия об этом не было сказано ни слова.

Зато весьма примечательно, что в НАТО отреагировали на новость совсем не так, как этого ждали в Москве. Официальный орган правительства РФ «Российская газета» процитировала подполковника армии США Дэниела Дэвиса, который утверждает, что мера «может привести к мрачному, потенциально катастрофическому исходу для Запада». Однако более высокопоставленные военные и дипломаты из Вашингтона высказываются на этот счет с большим скепсисом.

Например, координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби уже 28 марта, то есть через три дня после заявления Кремля заявил, что в Вашингтоне «пристально следят» за действиями Москвы, но не видят не только самого перемещения ядерного оружия в Беларусь, но даже подготовки к этому. Впрочем, сам Владимир Путин заявлял, что хранилище для ядерных боеприпасов в Беларуси будет построено лишь 1 июля.

Не поверили риторике Кремля и в Киеве. «Мы контролируем ситуацию, которая происходит на территории Беларуси, в частности, где расположены российские подразделения. Контролируем ситуацию и внутри России. Это в приоритете не только в украинских спецслужбах, но и мирового сообщества. Тотальный контроль. Пока мы видим информационную акцию на уровне заявлений и слов, не больше», — заявил телеканалу ТСН представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Черняк.

«Судя по реакции Запада, там не восприняли заявление Путина о ядерном оружии как что-то финальное и не подлежащее обсуждению, — сказал TRT на русском политический аналитик из Беларуси, автор Фонда Карнеги за международный мир Артем Шрайбман. — Даже президент Латвии заявил, что на безопасность в регионе это не повлияет. Хотя Москва это отрицает, в странах Балтии уверены, что она уже разместила тактическое ядерное оружие в Калининградской области — то есть еще ближе к европейским столицам. С угрожающим заявлением выступил лишь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель — он пообещал в случае размещения оружия ввести против Минска новые санкции. Это весьма вероятно, но на самом деле потенциал санкций как инструмента давления практически исчерпан».